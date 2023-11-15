CNN: Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю, если его примет Сенат

Президент США Джо Байден готов подписать законопроект о временном финансировании правительства, если его вслед за Палатой представителей примет Сенат Конгресса, сообщил CNN со ссылкой на чиновника Белого дома. Его имя не раскрывается.

«Если он (законопроект.— "Ъ") пройдет Сенат, президент подпишет резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредные политические требования»,— сказал собеседник телеканала. Чиновник Белого дома также призвал Конгресс в будущем принять финансирование Израиля, Украины и защиты южной границы США.

Законопроект был предложен спикером Палаты представителей республиканцем Майком Джонсоном. Изначально в Белом доме раскритиковали инициативу и назвали предложение «рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев». Однако позднее демократы позитивно восприняли сохранение расходов на уровне 2023 финансового года, против чего настаивают консерваторы в Республиканской партии. В итоге законопроект в нижней палаты поддержали 336 человек, против выступили 95: 93 республиканца и 2 демократа.

Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно. Белый дом предлагал выделить на эти цели $106 млрд (в том числе больше $61 млрд Украине). Администрация Джо Байдена хотела, чтобы вопрос финансирования всех целей рассматривался одним пакетом, однако республиканцы выступили против этого. Подконтрольная республиканцам Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд, но Сенат, который контролируют демократы, заблокировал инициативу.

О ситуации в Конгрессе — в материале «Ъ» «Шатдаун звонит дважды».

Леонид Уварчев