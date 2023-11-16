Захарова: вступление Украины в НАТО неприемлемо для России «в любом виде»

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России «в любом виде». Так она прокомментировала предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который призвал включить Украину в состав альянса «по частям».

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию по поводу вступления Украины в НАТО. По частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, вступление Украины в Атлантический блок для России просто неприемлемо»,— рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе своего брифинга.

По ее мнению, участие соседствующей с РФ Украины в «агрессивном военном союзе» напрямую угрожает безопасности России. Кроме того, госпожа Захарова сослалась на цели военной операции РФ — денацификацию и демилитаризацию Украины, согласно которым государство должно оставаться нейтральным и не входить ни в какие военные блоки, прежде всего в НАТО.

«НАТО пренебрегает международным правом, суверенитетом отдельных государств, демонстрирует неспособность воспринимать интересы альтернативных центров силы»,— подчеркнула Мария Захарова.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на прошлой неделе публично заявил о необходимости «в самое ближайшее время» принять Украину в Североатлантический альянс, однако распространить механизмы блока следует исключительно на территории, подконтрольные Киеву в настоящее время. Подобная идея возникала и раньше, но на этот раз она была обнародована близким к украинскому руководству политиком, тесно сотрудничающим с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Украине предложено вступать в НАТО по частям».

Александр Кислов