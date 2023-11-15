Исполнительный директор ЮНИСЕФ пострадала в ДТП во время поездки в сектор Газа

Исполнительный директор ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) Кэтрин Рассел пострадала 14 ноября в результате автомобильной аварии в Египте во время поездки в сектор Газа. Из-за полученных травм она была вынуждена отложить поездку в Израиль, где должна была встретиться с родителями детей, взятых в заложники, сообщил Reuters представитель организации Куртис Купер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел

Фото: Carlo Allegri / Reuters Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел

Фото: Carlo Allegri / Reuters

«Мы полагаем, что на пути к КПП "Рафах" автомобиль попал в большую выбоину или пытался объехать ее, в результате чего машина съехала в глубокий кювет и перевернулась на бок... (Кэтрин Рассел.— "Ъ") получила значительные ушибы и испытывает довольно сильный дискомфорт, но ее травмы не считаются серьезными»,— сказал господин Купер.

Представитель ЮНИСЕФ сообщил, что после ДТП госпожа Рассел все-таки посетила сектор Газа, но позднее врачи определили, что ей требуется лечение.

Согласно заявлению госпожи Рассел на сайте организации, в Газе она встретилась с детьми, их семьями и сотрудниками ЮНИСЕФ. Она призвала Израиль и палестинское движение «Хамас» к немедленному прекращению огня, безопасному освобождению всех похищенных и задержанных детей, а также к обеспечению безопасного, устойчивого и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций к нуждающимся. В заявлении, опубликованном 14 ноября, не сказано о травме госпожи Рассел.

О ситуации в Газе — в материале «Ъ» «"Хамас" себя уже не контролирует».

Эрдни Кагалтынов