Зимовки меняют направление

С постепенным восстановлением рынка выездного туризма россияне возвращаются к привычным маршрутам длительных поездок в холодное время года. Доля стран дальнего зарубежья выросла более чем на 20%, на них приходится более половины продаж. В то же время доля ближнего зарубежья, напротив, сократилась на треть. Чаще всего «на зимовку» отправляются жители крупных российских городов, выбирая для поездок Таиланд и Индонезию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Доля стран дальнего зарубежья в структуре спроса на длительные зимние поездки продолжительностью более трех недель за год выросла на 9 п. п., до 51%, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Доля стран ближнего зарубежья год к году размылась с 23% до 15%, а внутренних направлений сократилась на 1 п. п., до 34%. В OneTwoTrip добавляют, что заказы с продолжительностью поездки более трех недель формируют 16,9% от общего объема продаж на ноябрь 2023—март 2024 года.

Рост интереса к поездкам в страны дальнего зарубежья в зимний период в «Яндекс Путешествиях» связывают с общим расширением возможностей для выездного туризма.

Согласно данным погранслужбы ФСБ, общее количество поездок россиян за рубеж по итогам января—сентября достигло 21 млн, увеличившись на 12,4% к аналогичному периоду прошлого года. Это объясняется постепенным восстановлением доступности зарубежного отдыха.

По подсчетам «Яндекс Путешествий», средняя стоимость перелета туда-обратно из России по дальним направлениям год в году выросла на 16%, до 69,7 тыс. руб. Внутри страны аналогичная динамика составила 53%, до 16 тыс. руб.

Самое востребованное направление для длительных путешествий зимой — Таиланд. Согласно оценкам Aviasales, эта страна формирует 13,3% от общего объема запросов на подобные поездки. Год назад доля страны была в 2,5 раза ниже, или 5,63%. В среднем «зимовщики», согласно данным Aviasales, отправляются в Таиланд на 23 дня, бронируя билеты за 74,4 тыс. руб. Стоимость перелета год к году, по данным Aviasales, сократилась на 7%.

Выездной туристический поток в Таиланд в целом демонстрирует активный рост. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, страну за первые девять месяцев 2023 года посетили 992 тыс. россиян. Это многократно выше значения за аналогичный период 2022 года и на 10,1% превосходит показатель 2019 года.

Доля бронирования Индонезии в структуре длительных зарубежных поездок, по данным Aviasales, составила 2,65%. В среднем билеты в страну и обратно обходятся россиянам в 95,7 тыс. руб. Это на 4,5% ниже значения за аналогичный период прошлого года. В OneTwoTrip добавляют, что основным местом притяжения для россиян в Индонезии остается Бали. На долю Денпасара, по данным сервиса, пришлось 10,3% авиабронирований на длительный срок.

В число популярных у россиян «зимовочных» направлений, по подсчетам OneTwoTrip, также входят Вьетнам и Шри-Ланка. Аналитики Aviasales также включают в их число Индию.

Чаще всего «на зимовку» уезжают жители крупных российских городов. По подсчетам «Яндекс Путешествий», 62,9% авиабилетов, забронированных на срок от трех недель, приходится на жителей Москвы. 10,5% спроса формируют жители Санкт-Петербурга, 5,1% — Новосибирска, 4,7% — Екатеринбурга, 3,4% — Иркутска.

Александра Мерцалова