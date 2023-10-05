Деньги поехали за машинами

Банки запускают специализированные кредитные продукты для автодилеров, чтобы облегчить им закупку новых автомобилей из дружественных стран, в первую очередь Китая. Сопутствующие риски для банков — отсутствие залога на момент заключения договора и работа с иностранными юрисдикциями — нивелируются повышенными ставками. Но для автопроизводителей при этом сохраняются риски санкционного давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «ФК Открытие») запускает программу финансирования дилеров «Мультибренд с авансом». В частности, им будут предоставляться возобновляемые кредитные линии на приобретение автомобилей на заводах-изготовителях в дружественных странах. Об этом “Ъ” рассказали в кредитной организации. Сейчас в тестовом режиме отрабатывается технологическая цепочка — от заявки до выдачи кредита, говорят в «Открытие Авто».

Уже есть заявки от клиентов на несколько миллиардов рублей, уточнила начальник управления по работе с корпоративными клиентами автобизнеса «ФК Открытие» Анна Гордеева. В банке рассчитывают, что в 2024 году размер лимитов будет измеряться десятками миллиардов рублей.

Схема выглядит так. Сначала дилер авансирует производство транспортного средства в дружественной стране в размере 20% стоимости. После того как автомобилю присвоен VIN-код, дилеру предоставляется кредит на оплату оставшейся части машины. Финансирование открывается на 18 месяцев, лимит должен быть выбран в течение 12 месяцев.

После прохождения таможенных процедур и получения электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) банк направляет уведомление о его залоге в реестр и снижает процентную ставку по соответствующему траншу. Залог в пользу банка прекращается после полного погашения транша. Дилеры смогут оплачивать ежемесячно только проценты, а оплата основного долга должна начаться через полгода с даты выдачи транша либо в течение пяти календарных дней с даты реализации автомобиля третьим лицам.

Ставки по программе для автодилеров в банке не раскрывают. Однако неизбежные риски будут закладываться в ставку по кредиту и, как следствие, в конечную цену для потребителя, уверены участники рынка. «Нет залога в моменте, производства расположены в другом государстве, законодательство все время подвержено изменениям, в том числе связанным с рестрикциями»,— поясняет Анна Гордеева.

Снизить риски для банка можно повышенной ставкой, страховкой и дополнительным комфортным обеспечением, но в первую очередь — правильным структурированием и контролем движения денежных потоков, полагает управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка Владислав Монов. Банк ранее в этом году также запустил спецпродукт для автодилеров по финансированию выкупа автомобилей, в том числе у завода-изготовителя. Параметры и итоги программы в Совкомбанке на раскрыли.

«В текущей ситуации необходимо больше оборотных средств для ведения бизнеса с учетом стоимости авто и ухода кэптивных банков. Это позволит увеличить число автомобилей у дилеров. Появится и возможность оплаты автомобилей для поставки, как требуют китайские импортеры»,— указывает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Ставка по таким кредитам, как правило, рассчитывается по формуле «ключевая ставка плюс спред», отмечает участник рынка. «Если спред больше 5 п. п., предложение будет интересно далеко не всем. Но в целом программа может быть полезна дилерам среднего и малого калибра, которые не могут привлечь от банков деньги дешевле»,— полагает заместитель гендиректора АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Однако исключить санкционные риски такой способ финансирования не поможет, предостерегают юристы. Передача автомобиля в залог после прохождения таможенных процедур может быть расценена как попытка скрыть выгодоприобретателя и содействие обходу санкционных ограничений, отмечает соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова. Кроме того, автомобили относятся к товарам, экспорт которых в Россию контролируется западными юрисдикциями. Поэтому, по словам юриста, «правила экспортного контроля США распространяются не только на автомобили, произведенные в этой стране, но и на автомобили, произведенные в третьих странах с использованием американских технологий или запчастей».

Полина Трифонова, Ольга Никитина