Рост непрост

Европейская экономика находится в стагнации — квартальные темпы роста по итогам января—сентября не превышали 0,1%, в годовом выражении прирост ВВП стран зоны евро в 2023 году может составить 0,6%, следует из обновленного прогноза Еврокомиссии. В ЕК надеются на оживление экономики и ускорение роста потребления ближе к концу года — этому будет способствовать замедление инфляции. В октябре показатель уже оказался на минимуме за два года, составив 2,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Еврокомиссия понизила прогноз роста европейской экономики на 2023 год на 0,2 процентного пункта (п. п.) — до 0,6%, в 2024 году рост может ускориться в странах ЕС до 1,3%, впрочем, и эта оценка также была снижена на 0,1 п. п. К 2025 году ожидается ускорение роста до 1,6% в зоне евро и 1,7% в ЕС. К стагнации привели высокая инфляция, ужесточение денежно-кредитной политики (в сентябре ЕЦБ повысил ставки еще на 0,25 п. п.) и слабый внешний спрос — в первую очередь связанный с низкими темпами восстановления в Китае (положительный вклад чистого экспорта обеспечило только более быстрое падение импорта). Реальный ВВП «едва показывал рост» в течение первых трех кварталов, отмечают в ЕК.

Октябрьские индикаторы деловой активности также указывают на сдержанный рост в четвертом квартале, хотя потребление будет восстанавливаться на фоне крепкого рынка труда (безработица находится на исторически низком уровне — около 6%), динамики реальных зарплат (она станет положительной в следующем году) и снижения инфляции, ожидают в ЕК.

Темп роста ВВП увеличится на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом после сокращения на 0,1% в июле—сентябре.

Однако в 10 из 27 стран ЕС ВВП в целом по году сократится — это коснется и Германии (минус 0,3%) — рост в промышленности сдерживали высокие цены на энергию. Во Франции рост составит 1%, в Италии — 0,7%, в Испании — 2,4%. Самый выраженный спад ожидается в Эстонии (минус 2,6%), а также в Ирландии (минус 0,9%). Быстрее же других будут расти Мальта и Хорватия (4% и 2,6% соответственно). Вне зоны евро спад ожидается, в частности, в Швеции (минус 0,5%).

Инфляция в валютном блоке в октябре оказалась на минимуме за два года, составив 2,9% (пик был пройден год назад — 10,6%). При этом если большую часть года основное замедление роста цен было связано со снижением цен на энергию, то теперь затрагивает и продовольствие, промышленные товары и услуги. В целом по году показатель замедлится до 5,6%, в следующем — до 3,2%, в 2025-м — до 2,2%. Реальные краткосрочные ставки станут положительными в конце года, а к концу 2025-го составят около 1%, прогнозируют в ЕК.

От мировой экономики в ЕК ждут роста в этом году на 3,1% — это выше, чем прогнозировали в комиссии ранее (2,8%). Значительно более высокие темпы роста сохранят, несмотря на ужесточение монетарной политики, США — плюс 2,4%, в следующем году, однако, ожидается замедление до 1,4%.

Еврокомиссия улучшила и прогноз динамики российского ВВП в 2023 году и ожидает роста на уровне 2% против спада в 0,9%, прогнозируемого ранее, в 2024 и 2025 годах российская экономика будет расти на 1,6% ежегодно.

В документе, опубликованном в мае текущего года, ЕК прогнозировала спад российской экономики по итогам 2023 года на 0,9%, а в 2024 году ожидался рост ВВП на уровне 1,3%.

В Китае рост может составить 5,2% (4,6% в следующие два года). В то же время опубликованная вчера китайская статистика, напротив, оказалась немного лучше ожиданий — объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,6% в годовом выражении после подъема на 4,5% в сентябре, а розничные продажи увеличились на 7,6% по сравнению с октябрем прошлого года (в октябре — 5,5%). За десять месяцев текущего года промпроизводство в КНР выросло на 4,1%, розничные продажи повысились на 6,9%. Рост инвестиций, однако, остается низким — за девять месяцев они увеличились на 2,9%.

Татьяна Едовина