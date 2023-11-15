Росстат оценил рост ВВП в третьем квартале в рекордные с конца 2021 года 5,5%

Рост ВВП России в третьем квартале 2023 года относительно соответствующего периода прошлого года составил 5,5%, следует из предварительной оценки Росстата. Это рекордный квартальный рост ВВП РФ с четвертого квартала 2021 года, следует из (.xlsx) данных службы. Оценка Росстата оказалась выше расчетов Минэкономики, которое оценивало рост ВВП в третьем квартале в 5,2%, и Банка России — 5,1%.

В комментарии Росстата говорится, что при расчете ВВП за третий квартал использовались индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства за отчетный период в следующих видах экономической деятельности:

оптовый товарооборот — +22,9%;

розничный товарооборот — +11,3%;

обрабатывающие производства — +10,2%;

строительство — +8,0%;

пассажирооборот — +6,3%;

сельское хозяйство — +4,0%;

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — +3,4%.

Более подробные данные об оценке роста ВВП в третьем квартале Росстат опубликует 13 декабря. Служба не приводит динамики ВВП за январь—сентябрь 2023 года. По подсчетам «Интерфакса» на основе квартальных данных, за этот период ВВП вырос на 2,9%. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценивал рост ВВП за девять месяцев в 2,8%.

По прогнозу Банка России, рост ВВП в 2023 году составит примерно 2,2–2,7%. Официальный прогноз Минэкономики — рост ВВП в 2023 году на 2,7%. По подсчетам Еврокомиссии, ВВП России в этом году вырастет на 2%.

Эрдни Кагалтынов