Мишустин заявил о росте ВВП России за январь—сентябрь на 2,8%

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост ВВП за первые девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%. До докризисного уровня, по его словам, экономика страны восстановилась к середине текущего года.

«По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8%. Это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель роста был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении»,— сказал господин Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что спад экономики еще сохраняется в нефтегазовом секторе, поскольку для переориентации поставок и поиска новых покупателей нужно больше времени. Михаил Мишустин уточнил, что добыча угля в сентябре выросла на 2% год к году, а выпуск промышленных товаров — на 3%.

В международной торговле, как сказал премьер-министр, российские экспортеры «находят новые точки опоры». По информации Минэкономики, товарооборот с «дружественными странами увеличился на 22%». Банк России 27 октября поднял ключевую ставку до 15%, после чего изменил прогноз по ВВП. Как ожидает Центробанк, в 2023 году экономика вырастет на 2,2–2,7%, в 2024 году на 0,5–1,5%, в 2025 году на 1,0–2,0%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Наперегонки с инфляцией».

Петр Бузлаев