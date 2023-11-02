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Коммерсантъ FM
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ЦБ утвердил принципы денежно-кредитной политики на три года

Центробанк утвердил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы. Регулятор указал, что для возвращения инфляции к целевому значению в 4% необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В базовом сценарии Банка России ключевая ставка в 2023 году в среднем составит 9,9%, в 2024-м — 12,5–14,5%, в 2025-м — 7,0-9,0%, в 2026-м — 6–7% годовых. Тем временем инфляция в этом году ожидается на уровне 7–7,5%, а к целевому значению приблизится в 2024 году. Рост ВВП, по прогнозам ЦБ, в 2023 году составит примерно 2,2–2,7%, в 2024-м и 2025 годах снизится, «учитывая завершения фазы восстановительного роста». В 2026 году российская экономика, следует из материалов регулятора, вернется к росту в 1,5–2,5%.

Альтернативный сценарий «Усиление фрагментации» предполагает усиление деглобализации «из-за роста геополитического напряжения». Сценарий допускает усиление санкционного давления на российскую экономику. Падение спроса на товары российского производства и нехватка импортных комплектующих может привести к ускорению инфляции до 6,1–7,8% в 2024 году. К целевому значению в таком случае она придет в 2026-м.

«Рисковый» сценарий, следует из материалов ЦБ, может привести к еще большему ужесточению ДКП, а впоследствии к «ухудшению состояния финансовых организаций». При таком сценарии возможен мировой кризис, существенное снижение цен на нефть, падение российской экономики, которая перейдет к восстановительному росту в 2–3% только в 2026 году. Инфляция в 2024-м может вырасти до 11–13%, а ключевая ставка — до 16–17%. Целевого показателя инфляция достигнет в 2025-м.

Между тем ЦБ скорректировал прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2023 года. Прежде регулятор допускал значения показателя в диапазоне от профицита 0,7 трлн руб. до дефицита 0,2 трлн руб. Теперь ЦБ ждет профицита в диапазоне от нуля до 0,9 трлн руб. Прогноз прироста объема наличных денег в обращении на конец этого года сохранен на уровне 2,5–3 трлн руб.

Подробнее о денежно-кредитной политике ЦБ — в публикации «Ъ» «Подставка под елку».

Лусине Баласян

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