Код небюджетной классификации

Минцифры откажется от продолжения прямой выдачи грантов IT-разработчикам на проекты в области импортозамещения. Как пояснил глава Минцифры Максут Шадаев, решение обусловлено нехваткой экспертизы и детального понимания разработок. После аудита принятых решений о выдаче грантов в 2022–2023 годах министерство намерено перейти к поддержке разработчиков либо льготными кредитами, либо через стимулирование спроса. По мнению участников рынка, решение не повлияет на планы компаний по импортозамещению — они ничего не потеряли от этого, некрупные компании продолжают выживать иными способами.

Минцифры по результатам проверки решений о выдаче грантов в 2022–2023 годах в IT-сфере на проекты в области импортозамещения откажется от продолжения этого вида прямой поддержки компаний, заявил на форуме Cnews глава ведомства Максут Шадаев. «Это связано с тем, что у нас не хватает экспертизы и детального понимания разработок, чтобы понять, какой продукт нужно финансово поддержать»,— признал он. Напомним, что в июле 2023 года на фоне задержания замглавы Минцифры Максима Паршина по подозрению в получении взятки министерство заявило о приостановке выдачи таких грантов. Тогда же был анонсирован грядущий аудит решений об их выдаче в 2022–2023 годах и намерение «отменить проекты, по которым есть сомнения в 100-процентной чистоте» (см. «Ъ-Онлайн» от 17 июля).

Вчера министр отметил, что аудит находится в завершающей стадии. «Пока рабочая гипотеза по итогам проверки выглядит так: мы останемся в сегменте "посева" и финансирования MVP (минимально жизнеспособного продукта), и… точно будем помогать крупным корпоративным заказчикам разрабатывать и внедрять у себя российские наработанные решения, которые будут менять зрелые зарубежные продукты»,— уточнил он, добавив, что прямая поддержка IT-компаний продолжится либо через льготные кредиты, либо через стимулирование спроса.

Отметим, что еще в октябре 2023 года на заседании комитета Госдумы по информполитике глава Минцифры сообщал о планах сокращения программы по грантам на 2024 год вдвое, с 5 млрд до 2,4 млрд руб., чего достаточно лишь на уже принятые обязательства — новые выдавать де-факто и не на что. Программу субсидирования льготных кредитов, в свою очередь, предполагалось увеличить на 3,3 млрд руб.— но с учетом роста ставок и этих денег недостаточно, чтобы компенсировать разницу ставок по уже выданным кредитам. Министр тогда говорил, что Минцифры договорилось с Минфином найти деньги — однако для ряда предприятий малого и среднего бизнеса доступ к льготным займам останется осложнен в связи с нерешенностью вопроса залоговой массы у таких организаций (см. “Ъ” от 16 мая).

Впрочем, Минцифры весь 2023 год ориентировало IT-компании, создающие ПО, на получение госфинансирования через заказчиков, поскольку это наиболее рыночный механизм, подтверждающий востребованность разработок, говорит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. Так что планы у большинства IT-компаний не поменяются, считает он.

Средства из фонда РФРИТ не могут быть использованы для финансирования НИР уже почти полгода, так что за это время претендовавшие на них компании уже перестроили свою стратегию развития, подтверждает президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. «Малый бизнес, который и раньше не имел доступа к финансированию проектов импортозамещения в ИЦК (индустриальные центры компетенций.— “Ъ”), ничего не потерял и продолжает выживать самостоятельно. Для них выход — либо найти стратегического инвестора из крупных корпораций, либо попытаться выйти на зарубежные рынки»,— говорит он. Тот круг компаний, который принят в ИЦК, не нуждается в грантах, поскольку они финансируются заказчиками из числа крупнейших корпораций, поясняет господин Макаров.

Он отмечает, что гранты — питательная среда для растущих компаний, которые прошли стадию посевного финансирования, выжили, доказали свое право на конкуренцию и нуждаются в инвестициях для доведения своих про-продуктов до рыночных кондиций. «К сожалению, в стране нет соответствующей экосистемы венчурного финансирования. Фондовый рынок этим компаниям не подходит из-за высокой цены входа. А госгранты связаны с риском для грантодателя, которого могут легко обвинить в нецелевом расходовании средств, поскольку разработка ПО имеет такую особенность — она неизбежно претерпевает значительные изменения в сравнении с ТЗ в ходе разработки»,— добавляет эксперт.

Венера Петрова, Тимофей Корнев