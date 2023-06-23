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Коммерсантъ FM
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В прифродовой полосе

Операторов связи ЛНР и ДНР подключат к системе верификации вызовов

В 2023 году к государственной системе противодействия телефонному мошенничеству «Антифрод» подключат операторов связи ЛНР и ДНР, а затем Запорожской и Херсонской областей. Эксперты считают, что пока реальных проблем с мошенническими звонками на этих территориях нет и разумнее было бы сначала завершить распространение «Антифрода» в других регионах.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в правительстве рассказали, что власти обсуждают распространение системы «Антифрод» на ДНР и ЛНР, а в дальнейшем — на Запорожскую и Херсонскую области. Конкретные сроки проекта собеседники не уточнили, но заверили, что «работа ведется». Единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) запущена в России в январе для борьбы с телефонными мошенниками и оперативного реагирования на инциденты (см. “Ъ” от 18 января). В первом квартале она верифицировала 135 млн звонков.

В составе работ подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ на 2023 год предусмотрено развитие узлов системы «Антифрод» в Южном федеральном округе, «развитие учитывает подключение к системе операторов, оказывающих услуги связи и в новых регионах», сообщили “Ъ” в Минцифры. В Роскомнадзоре не ответили на запрос “Ъ”.

«Антифрод» представляет собой узел взаимодействия с операторскими системами для пополнения базы данных о подменных номерах. Также система контролирует трафик между операторами, включая малые компании, работающие на сетях крупных игроков. Подключение к системе бесплатное, через адаптацию специального ПО на сервере оператора или через аппаратное присоединение.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом проекта, уточняет, что в правительстве «есть разногласия, не все поддерживают идею внедрять "Антифрод" на новых территориях в такие короткие сроки». Сам он считает, что «лучше не спешить с увеличением нагрузки на только формирующихся сетях связи». Разумнее, полагает собеседник “Ъ”, было бы сначала «закрыть вопрос с мошенническими звонками на сетях крупнейших и малых операторов на территории страны».

С этим согласен коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар: «С одной стороны, на новых территориях люди не так часто сталкивались с телефонным мошенничеством и могут не знать, как злоумышленники себя ведут, но с другой — граждане вряд ли располагают большим количеством безналичных денег». Поэтому, считает эксперт, особой надобности в «Антифроде» там сейчас нет.

Но подключение предусмотрено в законе «О связи», а за нарушение требований предусмотрен штраф от 600 тыс. до 1 млн руб. Поэтому, считает собеседник “Ъ” на рынке, операторы в ЛНР и ДНР «опасаются нарушить новые правила, хотя по факту больших проблем с фродом в регионе сейчас нет».

Сейчас в ДНР и ЛНР работают «Республиканский оператор связи» (под брендом «Феникс») и «Лугаком» (бренд МКС). В ДНР также начала работать «Миранда-медиа» (крымский магистральный оператор связи, на 19,99% принадлежит «Ростелекому»). В конце мая стало известно, что разрешение на выход в ДНР и ЛНР получил «+7Телеком» — структура крымского оператора «К Телеком», уже работающая в Запорожской и Херсонской областях (см. “Ъ” от 24 мая). Работа по подключению «+7Телеком» к платформе «Антифрод» на всех новых территориях России уже идет, сообщил представитель оператора.

В МКС “Ъ” пояснили, что технически готовы к интеграции в «Антифрод» и поддерживают инициативу правительства. «Поскольку оператор работает в правовом поле РФ, весь внешний трафик мы маршрутизируем через крупнейших международных и междугородных операторов»,— пояснил гендиректор компании Эдуард Егоров. В «Миранда-медиа» не ответили на запрос.

Наличие «Антифрода» на сетях связи новых территорий может снизить число мошеннических звонков, что «способствует укреплению доверия пользователей к телефонным услугам», считают в «Информзащите». Но, уточняют в компании, эффективность системы зависит от постоянного обновления баз данных и адаптации к новым методам и схемам мошенничества.

Татьяна Исакова

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