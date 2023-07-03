У вас этот номер не пройдет

Операторов связи, не подключенных к системе верификации вызовов «Антифрод», могут лишить возможности предоставлять услуги роуминга. Эту инициативу обсуждает Минцифры совместно с Советом федерации, поясняя, что основная часть мошеннических звонков поступает в Россию из-за границы. Но малые операторы и ФАС видят в идее в первую очередь создание привилегий для крупнейших игроков рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минцифры сенатору Артему Шейкину от 20 июня. Из него следует, что министерство обсуждает с силовиками и Советом федерации масштабирование системы противодействия телефонным мошенникам «Антифрод» на малых операторов связи, не подключенных к системе и использующих мобильные DEF-номера (не привязаны к стране выдачи).

Сенаторы и министерство предлагают обязать малых операторов, в том числе региональных и виртуальных, заключить соглашения с «большой четверкой» (МТС, «МегаФон», Tele2, «Вымпелком»), чтобы весь входящий трафик с российских номеров из-за границы проходил верификацию в системе «Антифрод». Сделать это предлагается на безвозмездной основе до полного развертывания системы в России в 2024 году.

Также прорабатывается вопрос прекращения пропуска зарубежного трафика от операторов, которые к системе не подключатся. «Эта мера направлена в первую очередь на пресечение нарушения прав и законных интересов граждан, противодействие преступлениям и обеспечение безопасности государства»,— пояснил “Ъ” Артем Шейкин. Также, считает сенатор, она будет способствовать ускорению процесса подключения операторов связи к системе.

В Минцифры “Ъ” пояснили, что исходно были закреплены два способа подключения к системе — напрямую или через узлы верификации других операторов связи. В министерстве поддерживают вариант подключения к системе через узлы: «С зарубежными операторами переговоры не проводятся. Речь идет о пропуске российскими операторами связи вызовов из прямых международных стыков, когда такие вызовы сопровождаются российской нумерацией. Подмена номера в таком случае будет невозможна, если оператор связи, которому принадлежит нумерация, подключен к системе верификации».

Единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) была запущена в России зимой для борьбы с телефонными мошенниками (см. “Ъ” от 18 января).

При поступлении телефонного вызова оборудование принимающего оператора запрашивает информацию у другого оператора — владельца номера вызывающего абонента, уходил такой вызов из его сети или нет, поясняют в «МегаФоне»: «Если нет, значит, номер был подменен и звонок автоматически блокируется, но только если оператор подключен к "Антифроду"». Сам оператор уже верифицирует звонки из роуминга как собственных абонентов, так и абонентов других игроков, подключенных к системе: «В прошлом месяце мы заблокировали более 21 млн звонков на номера других российских операторов мобильной связи».

В Tele2 добавили, что расширение ресурсов «Антифрод» требует серьезных затрат на оборудование, но компания «уже взаимодействует с рядом операторов с целью их подключения к системе». В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Сейчас, по данным Минцифры, в РФ услуги связи оказывают около 10 тыс. операторов. Это небольшие компании, работающие в регионах, а также виртуальные операторы. Сейчас все мобильные операторы предоставляют услуги роуминга. «Соглашения у них есть со всеми странами — напрямую или через агрегаторы»,— поясняет редактор профильного Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

На данный момент более 70% мошеннических вызовов поступает из-за границы. Для борьбы с ними к РФ присоединилась Белоруссия (см. “Ъ” от 19 апреля). Малые операторы могут «сесть на инфраструктуру крупных и сэкономить на развертывании собственного подключения, обеспечивая безопасность абонентов», полагает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Однако не все в отрасли поддерживают идею. «Сейчас преждевременно говорить о подключении небольших операторов к узлам верификации "большой четверки", тем более на безвозмездной основе, так как операторы только прорабатывают технические условия подключения к системе»,— отмечает собеседник “Ъ” в одном из операторов.

Риски расширения требования подключения к «Антифроду» видят и в ФАС. Из письма Минцифры, в котором приводится позиция службы, следует: там считают, что прекращение пропуска трафика может привести к созданию конкурентных преимуществ для операторов, подключенных к «Антифроду» над неподключенными, но предоставляющими связь в роуминге.

Татьяна Исакова