У мошенников определился номер

Роскомнадзор запустил систему борьбы со звонками мошенников. Она способна выявлять подменные номера, пишут «Ведомости». К платформе подключились МТС, «МегаФон» и «Билайн», а «Ростелеком» и «Теле2» планируют сделать это в ближайшее время. Скорый запуск системы анонсировали в прошлом году. Ее работа предусмотрена недавними поправками к закону «О связи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как именно операторы будут бороться с подменными номерами, “Ъ FM” объяснил гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: «Если появляется какая-то номерная емкость, которая проводит незаконные операции, проявляет какую-то повышенную активность, то каждый оператор разбирается с этим номером отдельно. Когда создается комплекс, то, по сути, это работа всех четырех операторов одновременно.

При возникновении соответствующей ситуации блокируют номер все они, а не кто-то один. Кроме того, более быстрой будет реакция на появление каких-то сомнительных номеров, которые совершают противоправные действия. Они будут блокироваться не поэтапно каждым оператором, а сразу же. Что касается подмены номера, она происходит на стадии совершения звонка, и новые технологические системы могут проследить этот путь».

В структурах Роскомнадзора признают, что система не будет работать на полную мощность, пока к ней не подключатся все — даже небольшие российские операторы. Но, даже если это произойдет, непонятно, как будут подтверждать, например, международные звонки, отмечает начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд:

«Что будет, если чей-то номер по ошибке попадет в эту систему? Нельзя будет с него никуда позвонить и по нему дозвониться? Как быстро ошибочный номер оттуда уберут?

Если нет четких правил или понятных регламентов, то открывается поле для злоупотреблений. Хотим мы чей-то бизнес очернить — устраиваем такую атаку. Допустим, в правилах указано, что номер попадает в черный список, если на него пожаловались трое пользователей, а дальше пишите в "Спортлото", чтобы его оттуда исключить. И мы будем месяц разбираться, правомерно ли он включен в этот перечень. Эта мера не позволит полностью решить данную проблему.

Насколько я знаю, чтобы верифицировать тот или иной звонок, сравниваются определенные параметры. Причем они необязательно передаются вместе со звонком. К примеру, в России законодательно установили, что все должны поставить такое оборудование и передавать такие-то параметры. Так, внутри страны все нормально. А если из-за рубежа поступит легитимный звонок? Но тот оператор связи не передает соответствующие параметры просто потому, что по его законам это необязательно. Что будет с этими звонками, непонятно.

Другой момент: можно, грубо говоря, позвонить по IP-телефонии "на деревню дедушке", у которого допотопный аппарат на медных проводах, и этот звонок пройдет. Получается, за счет этой совместимости может оказаться, что нет необходимых параметров для верификации такого звонка. Полностью эту проблему решить не удастся, но получится радикально снизить количество мошеннических звонков, что, безусловно, тоже хорошо».

В TelecomDaily также отмечают, что бороться с подменными номерами мешает оборот серых сим-карт. И хотя власти пытаются его пресечь, они по-прежнему доступны, говорят аналитики.

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Илья Сизов