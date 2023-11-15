Тактовое движение поездов между Петербургом и Красным Селом запустят 11 декабря

С 11 декабря запускается тактовое движение электропоездов по маршруту Санкт-Петербург — Красное Село. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

В комтрансе уточнили, что интервал движения в утренние часы пик составит 30 и 15 минут. Для соблюдения планового интервала на маршруте «Балтийский вокзал — Красное Село» будут работать 14 дополнительных пригородных поездов, по семь — в каждом направлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в мае в Петербурге было организовано тактовое движение электричек между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом. К концу октября пассажиропоток на этом направлении вырос на 15%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте