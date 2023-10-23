Пассажиропоток между Петербургом и Ораниенбаумом вырос на 15% после запуска тактового движения

Запуск тактового движения электропоездов между Балтийским вокзалом и Ораниенбаумом с 22 мая 2023 года привел к увеличению пассажиропотока на этом направлении на 15 %. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«По маршруту тактового движения с начала запуска было перевезено 5 млн пассажиров. Всего за пять месяцев 2023 года рост пассажиропотока составил 15% к уровню 2022 года и 30% к 2019 году»,— говорится в сообщении СЗППК.

Там также отметили, что в настоящее время совместно с комитетом по транспорту Петербурга прорабатывают возможность запуска тактового движения до Красного Села.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после запуска тактового движения на Балтийском направлении по рабочим дням между Петербургом и Ораниенбаумом в дополнение к штатному расписанию поездов начали курсировать еще три состава.

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