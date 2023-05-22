Между Петербургом и Ораниенбаумом запустили тактовые электрички

Октябрьская железная дорога (ОЖД) запустила таковое движение пригородных поездов на участке Ораниенбаум—Санкт-Петербург Балтийского направления, сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник, 22 мая. По рабочим дням между населенными пунктами в дополнение к штатному расписанию поездов будут курсировать еще три состава.

На церемонии запуска сообщения присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов и начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

«Тактовое движение на этом направлении будет тестироваться в течение летнего периода. Исходя из востребованности, примем решение о дальнейшем развитии этого и других маршрутов. Самое главное — мы вписываем электричку в общегородскую транспортную систему»,— сказал на церемонии господин Беглов.

Благодаря новым рейсам в часы пик с 06:30 до 09:00 и с 17:00 до 19:30 поезда на участке будут ходить с интервалом в 15 минут. Время в пути из Ораниенбаума до центра Петербурга составит менее часа, а из Петергофа — примерно 40 минут.

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