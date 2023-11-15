В Белом доме утечка Газы

В руководстве США, которое в первые дни войны Израиля и «Хамаса» безоговорочно поддержало своего ближневосточного союзника, настрой постепенно меняется. Как сообщают западные СМИ, в администрации президента Джо Байдена раздосадованы тем, что действия израильской армии приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения. Попытки же донести до союзника эти озабоченности Израиль игнорирует. После однозначной поддержки еврейского государства в первые дни войны Вашингтон затем столкнулся с серьезным давлением извне и изнутри, подталкивающим его к корректировке позиции по отношению к Израилю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

В Белом доме растет недовольство методами ведения Израилем войны против «Хамаса», сообщило агентство Bloomberg. Поддерживая курс на ликвидацию палестинского движения, США в то же время обеспокоены числом жертв среди мирного населения в результате массированных ударов Армии обороны Израиля по густонаселенной и плотно застроенной территории. Призывы же к израильским коллегам избирательнее подходить к атакам и приложить максимум усилий для минимизации потерь среди гражданского населения, по словам анонимных собеседников агентства, остаются без внимания. Подобная ситуация, как утверждают источники, приводит к росту напряженности между союзниками и ставит в непростую ситуацию администрацию Джо Байдена.

Собеседники Bloomberg признаются: изначально в администрации полагали, что визит Джо Байдена в Израиль и установление личных отношений с премьером Биньямином Нетаньяху позволят США в ходе доверительных контактов сдерживать напор партнера и ограничивать размах его военной кампании в ответ на устроенную 7 октября «Хамасом» резню.

Однако подобная схема не сработала — Израиль без оглядки на США и других союзников проводит операцию, отталкиваясь исключительно от собственного понимания дозволенного.

«Если ваш план действий в общих чертах такой: "Там 30 тыс. боевиков "Хамаса", мы собираемся убить их всех, и да, будут кровь и потери, мы сожалеем об этом",— то это вызывает беспокойство»,— пояснил Bloomberg вице-президент Института Ближнего Востока в Вашингтоне Брайан Катулис. По его мнению, происходящее порождает гуманитарный кризис в Газе, создает угрозы для находящихся там граждан США и усиливает напряженность во всем регионе.

Действительно, израильская операция в секторе Газа создала американцам трудности в отношениях с арабскими союзниками, которые восприняли крепкие объятия господ Байдена и Нетаньяху под телекамеры как благословение Израилю на любые дальнейшие шаги в отношении палестинцев. В Белом доме недовольны также тем, что Израиль недостаточно эффективно решает вопрос с освобождением американских граждан, захваченных «Хамасом» в заложники 7 октября, и медленной эвакуацией из Газы палестинцев с американскими паспортами.

В Израиле недовольство со стороны Вашингтона не комментируют. Хотя на днях министр иностранных дел Эли Коэн внезапно отметил, что «политическое окно» для дальнейших действий в отношении Газы будет открыто еще две-три недели. «Мы чувствуем, что на Израиль оказывается международное давление. Оно не сильное, но становится сильнее»,— сказал дипломат.

В последнее время официальные лица США, ранее заявлявшие о праве Израиля на «соразмерный ответ», во многом изменили риторику.

Так, госсекретарь Энтони Блинкен на днях отмечал, что «было убито слишком много палестинцев», имея в виду жертвы среди гражданского населения сектора. А советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркивал, что использование «Хамасом» мирных жителей в качестве щита не уменьшает «ответственности Израиля».

Белый дом ощущает на себе не только давление улицы — многочисленные антиизраильские митинги и рост гражданского противостояния на почве разного отношения к ближневосточному конфликту. Протестные настроения затронули даже Госдепартамент. На прошлой неделе издание Politico сообщило о существовании докладной записки сотрудников Госдепартамента, в которой рядовые дипломаты раскритиковали подход администрации к войне между Израилем и «Хамасом», призвав Белый дом более открыто критиковать союзника за военную тактику и жертвы, к которым она приводит.

Алексей Забродин