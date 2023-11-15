РБК: власти перераспределят 1,2 трлн руб. из закрытой части бюджета в открытую

Правительство и депутаты доработали проект бюджета, который должны рассмотреть во втором чтении сегодня, 15 ноября. Обновленная версия предполагает сокращение закрытых расходов в 2024 году почти на 3 п. п. — с 30 до 26,8% всех трат, сообщает РБК.

Средства из закрытой части перераспределят в открытую, ее объем вырастет на 1,17 трлн руб., с 25,65 трлн руб. до 26,82 трлн руб. Объем закрытых ассигнований в итоге снизился с 11 трлн до 9,84 трлн руб. Общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год не изменился — 36,66 трлн руб.

Основной объем перераспределения затронул раздел «Национальная оборона», открытая часть которого вырастет на 725 млрд руб. Из этой суммы 305,26 млрд руб. направят на закупку товаров, работ и услуг для госнужд в оборонной сфере (медицина, связь), соцгарантии военным, совершенствование военно-политической и психологической работы в вооруженных силах. Еще 370 млрд руб. потратят на выплату персоналу в вооруженных силах, зарплату для гражданского персонала, выплату пособий и компенсаций.

Вторым по объему перераспределения стал раздел «Национальная экономика» — на него из закрытой части перенаправят 152,49 млрд руб. Благодаря этому вырастет финансирование развития промышленности (на 18 млрд руб.), сельского хозяйства (на 4,5 млрд руб.), программы содействия занятости населения (на 2 млрд руб.), также выдадут субсидии на создание центров инженерных разработок (1,5 млрд руб.).

Крупное перераспределение из закрытой части (на 141,15 млрд руб.) также планируется в разделе «Социальная политика». В частности, корректировки связаны с выплатами персоналу по госпрограмме «Обеспечение обороноспособности страны» — на эти цели из закрытой части переведут 181,86 млрд руб.

Единственным разделом, где открытая часть сократилась (на 8,1 млрд руб.), стали «Общегосударственные вопросы».

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов правительство внесло в Госдуму 27 сентября. 26 октября он прошел первое чтение. Счетная палата в заключении на проект бюджета на следующую трехлетку отметила существенный рост доходов и расходов в 2024 году, указала на несопоставимость макропрогнозов Минэкономики и Центробанка.

Подробности — в публикации «Ъ» «Счетная палата присмотрелась к бюджету».

Лаура Кеффер