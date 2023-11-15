Собянин: Москва досрочно выполнила план по набору контрактников

Москва досрочно выполнила план по набору на контрактную службу. В армию записались 22 тыс. человек, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тыс. ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем прием добровольцев»,— сказал Сергей Собянин. Он также отметил, что желающих служить по контракту довольно много, передает ТАСС.

Он поблагодарил присутствующих за решение пойти в армию и подчеркнул, что контрактники отправятся на службу в зону СВО. «Военная техника и технологии, конечно, важны, но без людей ничто из этого не работает. Поэтому армия на ваших плечах, возвращайтесь с победой»,— сказал господин Собянин.

В последний раз мэр называл число москвичей на фронте 16 августа. Тогда, по его оценкам, в зоне специальной военной операции находилось 45 тыс. москвичей: около 20 тыс. контрактников и добровольцев, 20 тыс. — мобилизованных, 5 тыс. — профессиональных военных.

9 ноября заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в России на контрактную службу в армию приняли около 410 тыс. человек. По его словам, президент России Владимир Путин поручил продолжить увеличение численности российской армии в 2024 году.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова