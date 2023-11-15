Большой объяснился с театралами

В Большом театре ответили на критику после давки у билетных касс. По словам гендиректора Владимира Урина, очереди, списки и номерки — зона ответственности полиции — а работа театра начинается в кассах. Многочисленные жалобы связаны с неэффективной организацией продаж билетов на культовый балет «Щелкунчик». В минувшие выходные в давке у стен Большого пострадали две девушки. По оценкам собеседников “Ъ FM”, в толпе насчитывалось порядка 2 тыс. человек. Чем россияне готовы пожертвовать ради «Щелкунчика»? И возможно ли улучшить систему? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За последнюю неделю на Большой пожаловались в Следственный комитет, прокуратуру, Роспотребнадзор, Минкульт и даже администрацию президента. Все из-за организации очередей перед кассами. В давке пострадали две девушки. Но у театра даже нет юридических прав, чтобы наводить порядок на улице, заявил генеральный директор Владимир Урин.

Люди идут по головам, и еще до просмотра балета получают непередаваемые эмоции, делится москвич Дмитрий, который после неудачной попытки купить билеты на сайте встал в живую очередь:

«Стояли до конца. Я не прошел, а мою супругу, которая была рядом со мной, толпа продвинула вперед, и она получила практически последний браслет. Это удалось сделать каким-то чудом, потому что рядом с женой в толпе стояли люди, которые занимали места в очереди с 6 утра, и не все смогли получить заветный браслет.

Поскольку моя жена оказалась впереди в самой давке, а она психолог, то помогала девушке, у которой началась паническая атака. Некоторых практически несли. То есть физически вроде бы никто не пострадал, но психологически это было очень страшно. Мужчины, понятно, держались, а почти все женщины выходили в слезах».

Вопросы возникли и к количеству спектаклей. В театре заявили, что увеличить их нереально «из-за физических возможностей артистов». Однако по сравнению с двумя прошлыми годами, планируют дать на одну постановку больше. Другая претензия связана с работой сайта. Онлайн реализуется три четверти всех билетов, а, значит, система работает без сбоев, заявили в Большом. И с этим трудно поспорить в теории, но на практике приобрести билеты на сайте не проще, говорит жительница Москвы Ирина:

«Когда были первые дни продаж, сайт не то лежал, он был отключен, наверное. Сначала очень долго не могла зайти в личный кабинет. Единомышленники говорили, что у них то же самое. Потом, когда выходишь на страничку самого спектакля, нажимаешь на кнопку "Купить билет", сайт показывает, что билеты есть в наличии. А потом открывается схема зала, где ни одного свободного места нет. Причем так было не только по "Щелкунчику", но и по всем остальным спектаклям. Во вторую волну продаж действительно возник ажиотаж, и тоже ничего не удалось купить».

У перекупщиков в очереди в этом году вырос прайс-лист. Как выяснил “Ъ FM”, браслеты, которые гарантируют место в очереди у касс, на первой неделе у спекулянтов стоили 20 тыс. руб., на второй — 40 тыс. руб. Зато после этого кресла в партере предлагают за 200 тыс. руб., и это не предел. Но наказать спекулянтов фактически невозможно, говорит руководитель практики имущественных и обязательственных отношений Amulex.ru Галина Гамбург:

«Билеты может продавать именно по цене, которая указана в билете, сама организация либо уполномоченные лица, то есть с которыми у этой организации договор. И за незаконную перепродажу теми самыми перекупщиками, которых мы видим каждый день, установлена административная ответственность. Но проблема-то в том, что составлять протоколы и привлекать к ответственности может Министерство культуры. То есть сотрудник полиции, который видит незаконную перепродажу билетов, не уполномочен подойти и что-то с этим товарищем сделать».

На минувших выходных первой заветный браслет получила жительница Красноярска. Она простояла в очереди 59 часов.

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Елена Тюленева