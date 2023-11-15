Wildberries изменила около 20 норм по требованию Генпрокуратуры

Генпрокуратура сообщила, что закончила проверку компании Wildberries. По данным ведомства, в рамках проверки компания изменила около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей.

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В числе изменений:

покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее;

срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем;

покупатель имеет право отказаться от купленной продукции, в том числе технически сложных устройств;

сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара.

Кроме того, Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет. Примерные сроки введения этой функции не приводятся.

Генпрокуратура уточнила, что возможность компенсации расходов по возврату товара надлежащего качества «сохраняется лишь в отдельных случаях». К ним относят низкую долю выкупа покупателем, значительные расстояния транспортировки, а также «особенности товаров» (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные).

Генпрокуратура начала проверку Wildberries 12 октября из-за введения маркетплейсом комиссий за оплату товаров картами Visa и Mastercard. На следующий день Wildberries отменила комиссии. Московская прокуратура также инициировала проверку в отношении маркетплейса в связи с конфликтом ритейлера с продавцами.

О претензиях к компании — в материале «Ъ FM» «Wildberries отозвал комиссию».

Лаура Кеффер