Wildberries отозвал свою комиссию

Wildberries начал возвращать комиссию при оплате с карт международных платежных систем, об этом сообщают пользователи маркетплейса в соцсетях. Ранее Генпрокуратура совместно с Центробанком и Роспотребнадзором решила проверить площадку после того, как она ввела комиссию в 3% при оплате заказов картами Visa и Mastercard. Регуляторы изучат, насколько решение площадки соотносится с правами потребителей и не пытается ли он тем самым дополнительно заработать. Wildberries, в свою очередь, настаивает на том, что соблюдает законы, а обрабатывать операции с картами зарубежных платежных систем напрямую не может. Насколько обоснованы аргументы торговой площадки? И пойдут ли другие маркетплейсы на подобный шаг? Расскажет Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О новых условиях для держателей Visa и Mastercard Wildberries объявила постфактум. Пресс-служба площадки утром 12 октября сообщила, что с 10-го числа при оплате заказов с помощью этих карт, выпущенных в России, действует комиссия в 3%.

При этом мера не касается операций через Систему быстрых платежей, сервиса SberPay или с помощью карты «Мир». В случае же иностранных систем существует технический барьер, так как напрямую обрабатывать такие платежи сейчас невозможно, подчеркнули в Wildberries. При этом, когда Visa и Mastercard покинули Россию, расчеты по их картам стала проводить Национальная система платежных карт, она же оператор системы «Мир».

Насколько в таком случае убедительно объяснение маркетплейса? Независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков удивился решению компании: «Трансакцию картой Visa видит только Национальная система платежных карт. Что осталось от международных платежных систем? Это, как правило, межбанковские тарифы, которые установлены для кредитных организаций. Это не значит, что эти деньги получают платежные системы.

Если и есть отличие тарифов по приему карт Visa, MasterCard и "Мир", то она незначительная и никак не составляет те 3%, о которых сейчас идет речь».

Как уточнили в Wildberries, 3% — это вознаграждение банка, который обрабатывает платежи. Правда, обслуживанием маркетплейса с 2021 года занимается «Вайлдберрис Банк».

Соблюдаются ли тем самым права потребителей и не пытается ли площадка получить дополнительные доходы, решила выяснить Генпрокуратура. Вместе с ней действия маркетплейса проверят Роспотребнадзор и Центробанк.

Впрочем, о нарушении закона в этом случае говорить не приходится, уверен Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, куда входит Wildberries: «Законодательство нас обязывает принимать национальные платежные инструменты. Если вы что-то заказываете в интернете, в том же Wildberries, то компании предлагают массу разных сценариев оплаты, в которых нет комиссии. Что касается этой истории, нужно смотреть, какую позицию займут регуляторы».

Не исключено, что Wildberries решил попросту оптимизировать собственные издержки. Однако другие игроки на рынке электронной коммерции вряд ли начнут вводить комиссии на оплату картами зарубежных платежных систем. Так считает сооснователь сервиса нейросетевых ответов на отзывы на маркетплейсах Spix Валентин Марченко:

«Вполне возможно, что компания просто предложила пониженные комиссии на работу с картами "Мир", SberPay и СБП. Таким образом маркетплейс стремится перевести своих покупателей на эти системы. Пойдет ли это волной по рынку? Не думаю.

Это уже вокруг образа маркетплейса создает достаточно негативное поле, и вряд ли другие игроки рынка захотят запрыгивать в этот вагон и как минимум получать отрицательные комментарии со стороны своих пользователей».

Пару лет назад Wildberries уже вводила комиссию за расчеты по картам Visa и Mastercard в 2%. Тогда площадка говорила о высоких тарифах, которые установили международные платежные системы, и уточняла, что на самом деле речь не о дополнительных сборах, а о скидке на оплату картами «Мир» как раз в 2%.

Зарубежные системы тогда раскритиковали решение маркетплейса, но спор позднее урегулировали. А Wildberries в итоге отменил скидки, и условия по всем платежам стали одинаковыми.

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Илья Сизов