Wildberries отменил комиссии при оплате картами Visa и Mastercard

Компания Wildberries после начала проверки со стороны Генпрокуратуры решила отменить введенную 9 октября комиссию в размере 3% при оплате покупок картами Visa и Mastercard. Дополнительно удержанные средства будут возвращены клиентам.

«Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы»,— говорится в сообщении компании.

В маркетплейсе уточнили, что комиссии отменены после совещания в Генпрокуратуре с участием представителей компании, Центробанка и Роспотребнадзора. В Wildberries пообещали, что не будут взимать с потребителей плату за возврат товаров ненадлежащего качества.

В пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что проверка деятельности Wildberries будет продолжена, но касаться она будет не введения комиссий за оплату картами Visa и Mastercard, а взимания маркетплейсом платы за возврат товаров.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Wildberries отозвал комиссию».

Александр Кислов