Блогера Турала экстрадировали в Россию по делу «азербайджанской мафии»

Правоохранительные органы Азербайджанской Республики по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию 18-летнего блогера и администратора Telegram-канала «Жизнь бродяги» Турала Мамедова, который известен по делу так называемой «азербайджанской мафии» в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генпрокуратура РФ Фото: Генпрокуратура РФ

Как сообщили в надзорном ведомстве 15 ноября, в России фигурант будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

По версии следствия, ранее Мамедов совместно с соучастниками неоднократно публично избивал прохожих в разных районах Петербурга, снимая происходящее на видео и позднее размещая записи в Telegram.

Поскольку подозреваемый скрылся от российских правоохранительных органов, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры РФ он был объявлен в международный розыск.

«Ъ-СПб» писал, что блогер Турал Мамедов был задержан в Азербайджане по запросу Российской Федерации в начале ноября.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале «Ъ-СПб» «Глава Следственного комитета велел спросить "бродяг" за жизнь».

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