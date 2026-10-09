В Нижегородской области при атаке БПЛА погиб военнослужащий отряда «Барс-НН»

Губернатор уточнил, что у погибшего остались жена и двое сыновей. Он пообещал, что власти окажут семье всю необходимую помощь, а погибшему — должные почести. Господин Никитин добавил, что падение обломков БПЛА «нанесло минимальный ущерб инфраструктуре, и гражданские лица не пострадали».