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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

В Нижегородской области при атаке БПЛА погиб военнослужащий отряда «Барс-НН»

09.10.2026, 10:56
В Нижегородской области при отражении атаки беспилотников на своем посту погиб военнослужащий отряда «Барс-НН», сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, это первая жертва в отряде.
Губернатор уточнил, что у погибшего остались жена и двое сыновей. Он пообещал, что власти окажут семье всю необходимую помощь, а погибшему — должные почести. Господин Никитин добавил, что падение обломков БПЛА «нанесло минимальный ущерб инфраструктуре, и гражданские лица не пострадали».
Минобороны РФ сообщало о сбитых над Нижегородской областью дронах, но их число не уточняло. Всего над Россией за ночь уничтожены 505 беспилотников.
Атаки беспилотников
Нижний Новгород
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