Глава Следственного комитета велел спросить «бродяг» за жизнь

Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению ведомства возбудить уголовное дело в отношении молодых людей, которые называли себя «азербайджанской мафией» и на камеру избивали прохожих в Санкт-Петербурге, а затем публиковали ролики в соцсетях. В частности, по нему проходит 17-летний автор telegram-канала «Жизнь бродяги». Первым, кто обратил внимание на контент буйных подростков, был организатор запрещенного в России движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. После того как его подписчики обнародовали личные данные администратора telegram-канала и его предполагаемых сообщников, их поисками активно занялись правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первая запись про подростков, которые нападают на петербуржцев, появилась в канале «Поздняков 3.0» в воскресенье, 15 октября. На опубликованных кадрах видно, как молодые люди 17–18 лет устраивают потасовки в общественных местах города: в основном в ресторанах быстрого питания и супермаркетах. Смонтированные под музыку нарезки уличных драк приятели выкладывали открыто в сеть. Себя ребята предпочитали называть «азербайджанской мафией». «В соцсетях расходится информация о некоей азербайджанской малолетней банды из Санкт-Петербурга, которая держит в страхе весь город. Они сбиваются в толпы и прессуют людей, многих из которых безжалостно избивают»,— написал «Поздняков 3.0».

Многие подписчики Владислава Позднякова пришли в ярость после этих роликов и по традиции занялись деанонимизацией подростков разнообразными методами. Так, в комментариях под постом начали распространяться телефоны и аккаунты в соцсетях автора канала «Жизнь бродяги», его родителей и друзей. В адрес молодых людей раздавались угрозы и прозвучали призывы к расправе над ними. Юзеры предлагали звонить и писать близким подростка, а также выкладывали их личные данные.

Своими выходками юные треш-блогеры привлекли внимание также некоторых публичных личностей правого толка. Так, например, боец ММА, известный болельщик петербургского «Зенита» и командир штурмовой роты фанатского отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль» пообещал, что после того, как в город вернутся участники СВО, молодым «беспредельщикам» и их «папочкам» придется туго. «Ждите, немного осталось. Скоро и за вас возьмемся»,— сказал господин Турканов.

Ранее Владислав Поздняков возглавлял сообщество «Мужское государство» (МГ, признано в 2021 году Нижегородским областным судом экстремистским и позже самораспустилось), которое прославилось телефонными атаками сетей кафе «Тануки» и «Ебидоеби» с массовой отменой заказов. МГ считалось праворадикальным движением и характеризовалось как «национал-патриархальное». В частности, его сторонники устраивали травлю в соцсетях гулявших с иностранцами российских девушек, представителей других национальностей, а также секс-меньшинств. Сам господин Поздняков уже несколько лет не живет в России.

После того как в сети начала широко распространяться информация про группу выходцев из Азербайджана, которая избивает случайных прохожих, занимается вандализмом и нарушением ПДД, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Всем фигурантам в худшем случае грозит до семи лет колонии. В релизе комитета говорится, что 17-летний уроженец Азербайджана около дома по улице Ленсовета «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». Руководителю ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову также было поручено представить доклад на имя главы ведомства господина Бастрыкина.

В настоящее время силовики разыскивают всех участников «азербайджанской мафии». Так, в понедельник, 16 октября, в петербургском главке МВД опубликовали запись допроса одного из возможных хулиганов. Им оказался 18-летний гражданин РФ Тимур (Сеймур) Мухтаров. Молодой человек пояснил на камеру, что сам не участвовал в потасовках, а лишь размещал в своем telegram-канале видео соответствующего содержания. Кроме того, юноша сообщил, что не был знаком с остальными фигурантами, однако подтвердил, что ролики ему присылал администратор канала «Жизнь бродяги». На вопрос сотрудника правоохранительных органов, зачем тот выкладывал записи избиений, Мухтаров пояснил, что таким образом хотел поднять активность среди подписчиков.

В самом telegram-канале «Жизнь бродяги» к моменту публикации все видео со стычками были уже удалены. Сейчас там можно найти всего несколько постов, где его владелец, в том числе, отрицает свое участие в нападениях на граждан. В одной из записей админ показывает скриншот переписки, в которой просит Владислава Позднякова «нормально поговорить на аудиторию», а в ответ получает от него: «Менты разберутся». При этом популярность канала после того, как о нем рассказал господин Поздняков, выросла десятикратно. В настоящее время на ресурс подписано более пяти тысяч человек.

Андрей Кучеров