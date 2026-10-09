Россияне впервые за восемь лет снизили ожидания по зарплатам

По словам господина Шатилова, разворот тренда начался в третьем квартале 2025 года. Средние зарплатные ожидания снижаются не только по стране, но и по отдельным профессиям. В частности, запросы слесарей и сварщиков упали до 213 тыс. руб. в месяц против 303 тыс. руб. в начале года. У водителей показатель снизился с 214 тыс. до 164 тыс. руб. Как пояснил эксперт, на рынке труда сейчас зафиксировано естественное замедление. По его словам, гражданские отрасли чаще ищут сотрудников на линейные позиции — продавцов, логистов и младший медицинский персонал.