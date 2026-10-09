Россияне впервые за восемь лет снизили ожидания по зарплатам
09.10.2026, 10:55
Согласно исследованию Финансового университета при правительстве, в России впервые с 2018 года зафиксировано снижение уровня желаемых зарплат. На конец третьего квартала среднее значение желаемой зарплаты россиян составляло 151 тыс. руб., что на 1,95% ниже в годовом выражении. Медианное значение составило 114 тыс. руб. в месяц (показатель опустился на 4,2%). За аналогичный период 2025 года запросы соискателей достигали 154 тыс. руб. в среднем и 119 тыс. руб. в месяц в медиане, заявил «Ведомостям» заместитель научного руководителя университета Александр Шатилов.
Зарплатные ожидания — это уровень оплаты, на который рассчитывают люди, занятые поиском работы. Финансовый университет проводит опросы жителей городов с населением более 100 тыс. человек. Респонденты отвечают с использованием интернет-панели.
По словам господина Шатилова, разворот тренда начался в третьем квартале 2025 года. Средние зарплатные ожидания снижаются не только по стране, но и по отдельным профессиям. В частности, запросы слесарей и сварщиков упали до 213 тыс. руб. в месяц против 303 тыс. руб. в начале года. У водителей показатель снизился с 214 тыс. до 164 тыс. руб. Как пояснил эксперт, на рынке труда сейчас зафиксировано естественное замедление. По его словам, гражданские отрасли чаще ищут сотрудников на линейные позиции — продавцов, логистов и младший медицинский персонал.
Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы у жителей Новокузнецка — 258 тыс. руб. в месяц, медиана — 166 тыс. руб. Также в лидерах Якутск, Подольск, Химки и Мытищи. Москва занимает восьмое место со средними ожиданиями в 186 тыс. руб. в месяц и медианой на уровне 131 тыс. руб. Наиболее скромные уровни зарплат — в Кирове, где респонденты в целом хотели бы получать 118 тыс. руб. в месяц и 87 тыс. руб. как медиана запросов.