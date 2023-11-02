В Азербайджане задержан объявленный в международный розыск Турал Мамедов

Объявленный в международный розыск скандальный блогер Турал задержан на территории Азербайджана. Данную информацию «Ъ-СПб» подтвердил глава азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев. По его словам, сейчас стороны улаживают необходимые процессуальные вопросы, после чего молодой человек будет выдан Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть и он одобрен», – сказал в разговоре «Ъ-СПб» руководитель общественной организации.

Несовершеннолетний Турал Мамедов, предполагаемый организатор банды подростков, которая избивала прохожих в Петербурге, 28 октября был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Всего по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и возбуждении ненависти и вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ) на текущий момент задержано еще 12 молодых людей, среди которых есть уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Дагестана. Большинству из них предъявлены обвинения.

Правоохранительные органы серьезно заинтересовались молодыми людьми в середине октября после того, как на контент буйных подростков обратил внимание организатор запрещенного в России движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Выяснилось, что юноши записывали видео с нападениями на петербуржцев, которые после выкладывались в соцсети. Жертвами, как правило, становились такие же подростки или подвыпившие прохожие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что основным источником распространения контента был Telegram-канал «Жизнь бродяги». Под некоторыми роликами была подпись «азербайджанская мафия».

Андрей Кучеров

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