Трамп обвинил СМИ в искажении его слов об ударах по Сан-Диего и Лос-Анджелесу

По словам господина Трампа, он говорил о временном росте цен на бензин как о небольшой плане за то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, и предлагал представить, что произошло бы при бомбардировке Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Президент утверждает, что СМИ знали об этом сравнении, но продолжали писать, что он просит Иран ударить по американским городам.