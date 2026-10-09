Трамп обвинил СМИ в искажении его слов об ударах по Сан-Диего и Лос-Анджелесу
09.10.2026, 10:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ исказили его слова о Лос-Анджелесе и Сан-Диего, представив их как призыв к Ирану атаковать эти города. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам господина Трампа, он говорил о временном росте цен на бензин как о небольшой плане за то, чтобы Иран не получил ядерное оружие, и предлагал представить, что произошло бы при бомбардировке Лос-Анджелеса и Сан-Диего. Президент утверждает, что СМИ знали об этом сравнении, но продолжали писать, что он просит Иран ударить по американским городам.
Дональд Трамп допустил атаку на Лос-Анджелес и Сан-Диего со стороны Ирана на предвыборном митинге в Гранд-Айленде, штат Небраска, в начале недели. Заявление господина Трампа встретили аплодисментами.