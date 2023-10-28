Администратора Telegram-канала «Жизнь бродяги» объявили в международный розыск

Турал Мамедов, выкладывавший в интернет видео избиений прохожих в Санкт-Петербурге, объявлен в международный розыск, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее следствие установило, что действия группы подростков, которые нападали на петербуржцев и снимали это на видео, координировал Турал Мамедов 2005 года рождения, который скрывается от органов следствия. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Господину Мамедову заочно предъявлено обвинение.

Следователи продолжают устанавливать причастных к деятельности группы подростков, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Прошли обыски в клубе единоборств и на заводе в Ленинградской области.

К настоящему времени задержаны уже 11 человек в возрасте от 14 до 18 лет, которые участвовали в съемках роликов с нападениями на петербуржцев. Восьмерым из них предъявлены обвинения. Молодых людей обвиняет по двум статьям УК – о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ) и о возбуждении ненависти и вражды (ч.2 ст. 282 УК РФ). Следствие установило, что жертвами нападений становились либо другие подростки, либо нетрезвые прохожие. Драки записывалась на видео и затем ролики публиковалась в соцсетях. Основным источником распространения контента был Telegram-канал «Жизнь бродяги», который администрировал Турал Мамедов. Некоторые ролики подростки подписывали: «азербайджанская мафия».

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», накануне, 27 октября, были задержаны еще двое участников группы.