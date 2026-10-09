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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
МирКонфликты

Трамп пообещал не атаковать Иран до выборов в ноябре

09.10.2026, 10:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не будут атаковать Иран до промежуточных выборов (в Конгресс.— “Ъ”), которые состоятся в США 3 ноября. Он написал об этом в соцсети Truth Social. В том же посте господин Трамп заявил о продуктивных переговорах с Ираном. Также он написал, что у Исламской Республики «не будет ядерного оружия».
Как отмечает The Guardian, позиция президента Соединенных Штатов в последнее время несколько раз менялась. Вначале сентября, когда США и Иран впервые за несколько недель обменялись ударами, он заявил, что выборы «не влияют» на него. Через неделю после этого на предвыборном мероприятии Республиканской партии он сказал, что война в Иране закончится почти сразу после голосования на этих выборах.
Ранее на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для окончания войны Иран должен пойти на существенное сокращение своих мощностей по обогащению урана.
Иран. Ядерная программа
Дональд Трамп
США. Внешняя политика
Новости Ирана

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент