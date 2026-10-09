Трамп пообещал не атаковать Иран до выборов в ноябре
09.10.2026, 10:55
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы не будут атаковать Иран до промежуточных выборов (в Конгресс.— “Ъ”), которые состоятся в США 3 ноября. Он написал об этом в соцсети Truth Social. В том же посте господин Трамп заявил о продуктивных переговорах с Ираном. Также он написал, что у Исламской Республики «не будет ядерного оружия».
Как отмечает The Guardian, позиция президента Соединенных Штатов в последнее время несколько раз менялась. Вначале сентября, когда США и Иран впервые за несколько недель обменялись ударами, он заявил, что выборы «не влияют» на него. Через неделю после этого на предвыборном мероприятии Республиканской партии он сказал, что война в Иране закончится почти сразу после голосования на этих выборах.
Ранее на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для окончания войны Иран должен пойти на существенное сокращение своих мощностей по обогащению урана.