Bloomberg: ЕС планирует запретить импорт российских алмазов и экспорт станков

В проекте 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза содержится запрет на импорт алмазов с 1 января 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на документы. Брюссель может также запретить экспорт в Россию «станков и деталей к ним, которые могут быть использованы для производства оружия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Проект нового пакета санкций содержит также меры, которые, по мнению Брюсселя, позволят более эффективно соблюдать потолок цен на российскую нефть. Рассматривается возможность введения ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников. Проект будет обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе, пишет Bloomberg. Меры могут измениться до утверждения пакета.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее на этой неделе говорил, что 12-й пакет санкций будет обнародован 15 ноября. По его словам, он содержит персональные, экономические и секторальные ограничения. Санкции затронут экспорт алмазов, а также меры по «укреплению потолка цен на нефть».

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ FM» «Алмазы укладывают в пакет».

Леонид Уварчев