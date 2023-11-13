ЕК представит 12-й пакет санкций против России 15 ноября

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз завершает подготовку 12-го пакета санкций в отношении России, включающего персональные, экономические и секторальные ограничения. Новый пакет будет представлен на заседании Еврокомиссии 15 ноября, затем его должен утвердить Совет ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Он включает новые списки персональных санкций, новые экспортные ограничения, включая алмазы, меры по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций»,— сказал господин Боррель журналистам по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что суммарный объем экспортных и импортных ограничений 12-го пакета санкций оценивается в $5,3 млрд. По данным агентства, экспортные ограничения коснутся сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО, а импортные — металлов и алюминиевых изделий. Всего 12-й пакет, по информации источников, внесут 100 физических и 40 юридических лиц.

Предыдущий пакет санкций, введенный в июне, включал запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также меры, направленные против обхода ранее введенных ограничений. В санкционный список были добавлены 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Лусине Баласян