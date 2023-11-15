Renault анонсировала электромобиль дешевле €20 тыс.

Renault Group представила план стратегического развития своего электромобильного подразделения Ampere. В частности, компания намерена выпустить в ближайшие годы бюджетную модель электромобиля под названием Legend стоимостью не более €20 тыс. в базовой комплектации (без учета субсидий).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электромобиль от Renault — Megane E-Tech

Фото: Eric Gaillard / Reuters Электромобиль от Renault — Megane E-Tech

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Точной даты выпуска Legend пока нет. Концерн рассчитывает вывести электромобиль на рынок после 2025 года. В целом же у Ampere к 2031 году должна быть линейка из семи моделей. В том же 2031 году компания рассчитывает достичь отметки в 1 млн продаваемых электромобилей в год и занять около 10% рынка. Выручка в период с 2025 по 2031 год должна вырасти с €10 млрд до €25 млрд.

Компания Renault не первой объявляет о намерении запустить бюджетную модель электромобиля, чтобы составить конкуренцию китайским маркам, чьи цены традиционно ниже, чем у европейских и американских концернов. Так, в марте нынешнего года собственный концепт бюджетного электромобиля представил Volkswagen.

В начале ноября Reuters сообщало, что Tesla также намерена наладить производство бюджетной модели, которая будет стоить около €25 тыс. По данным источников агентства, компания намерена выпускать бюджетную модель на заводе около Берлина. Когда может начаться выпуск этой модели, пока не известно.

Как будет развиваться российский рынок электромобилей — в материале «Ъ» «Плюс электрификация четверти авторынка».

Кирилл Сарханянц