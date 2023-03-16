Volkswagen анонсировал бюджетный электромобиль ID. 2all

Компания Volkswagen анонсировала бюджетный электромобиль ID. 2all, который станет серийной моделью.

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Новинка получила новый дизайн, перекликающийся с существующими моделями марки, который станет фирменным для следующих автомобилей Volkswagen. Заявлено, что при внешних габаритах Volkswagen Polo электромобиль обеспечит просторный салон на уровне Volkswagen Golf.

В основу ID. 2all легла платформа MEB Entry с установленным на передней оси электромотором и передним приводом. Концепт-кар получил 226-сильный двигатель и батарею неназванной емкости, обеспечивающей запас хода до 450 км.

Заявлено, что компактный электромобиль получит мультимедийную систему с онлайн-сервисами, навигацию с возможностью строить маршрут с учетом зарядных станций на пути, фирменный активный круиз-контроль Travel Assist, матричные фары IQ.Light и другое оборудование.

Серийная модель по мотивам Volkswagen ID. 2all появится в 2025 году. Заявлено, что электромобиль в базовой версии будет стоить до €25 тыс.

Максим Вершинин

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