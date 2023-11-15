Сальдо рассказал о боях на левом берегу Днепра

На участке левого берега Днепра от железнодорожного моста до Крынок находится около полутора рот украинских военных, преимущественно мелкими группами, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он утверждает, что на переправе и во время нахождения на левом берегу вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли «не менее полутора-двух полновесных батальонов», и их потери растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Господин Сальдо уверяет, что получил информацию от военных группировки «Днепр». Он заявил, что противник смог переправиться на левый берег, «на какое-то время посылая живой силы больше, чем наши средства поражения успевали ее уничтожать». Сейчас, по словам губернатора, российская армия подтянула дополнительные силы, и военные Украины заблокированы в Крынках, где им «устроен огненный ад».

По словам Владимира Сальдо, «только за последние два-три дня общие потери противника составили около сотни» военных. Он утверждает, что моральное состояние большинства украинских солдат «крайне низкое», и «практически каждый день» сдаются группы от 2–3 до 11–13 человек.

Губернатор заявил, что операцию по «форсированию» Днепра ВСУ готовили долго «под руководством натовских инструкторов». «По своим первоначальным планам к 1 ноября враг планировал захватить Алешки, к 15 ноября — Новую Каховку, к 1 декабря — Чаплинку, к 15 декабря — Геническ... Шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких»,— написал господин Сальдо в своем Telegram-канале.

13 ноября ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск, но позднее госагентства аннулировали свои сообщения. В пресс-службе Министерства обороны назвали это провокацией. По данным The Wall Street Journal, ВСУ пытаются возобновить контрнаступление в Херсонской области, переправляя небольшие группы военных ночами через Днепр.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер