Госагентства аннулировали сообщения о перегруппировке войск «Днепра»

Российские госагентства ТАСС и «РИА Новости» сообщили в 10:48 и 10:50 мск, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск. В 11:00 и 11:03 оба агентства прислали аннулирование своих сообщений как выпущенных ошибочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении агентств отмечалось, что группировка займет «более выгодные позиции к востоку от Днепра». Они ссылались на сообщение пресс-службы Минобороны. На официальных ресурсах Минобороны, в частности в Telegram-канале ведомства, такая информация не публиковалась.

Агентство «РИА Новости» в «молнии» от 10:51 мск уточняло, что «командующий объединенной группировкой российских войск согласился с выводами командования "Днепра" и приказал начать передислокацию войск». Также в «молнии» агентства отмечалось, что после перегруппировки, «Днепр» высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях. Все эти сообщения были аннулированы.

Позднее в пресс-службе Минобороны сообщили РБК, что «рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией».

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