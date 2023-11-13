Минобороны назвало «провокацией» сообщения о перегруппировке войск у Днепра

В пресс-службе Министерства обороны сообщения о перегруппировке войск «Днепра» назвали «провокацией». Ранее такие сообщения были выпущены госагентствами ТАСС и «РИА Новости». Спустя несколько минут они были анулированы как ошибочные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией»,— сообщили в министерстве РБК.

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов заявил Telegram-каналу «Подъем», что агентство разбирается с выходом ложного сообщения от имени Минобороны.

В 10:48 и 10:50 мск агентства ТАСС и «РИА Новости» написали, что командование группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск. В них было сказано о готовности передислоцировать группировку, чтобы «высвободить часть сил для наступления на других направлениях». В 11:00 и 11:03 агентства аннулировали сообщения и уточнили, что выпустили их «ошибочно».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».