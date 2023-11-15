Лунная миссия началась с Земли

В Москве шестеро добровольцев изолировали в замкнутом помещении на год. Так начался эксперимент Sirius-23. Он моделирует полет на Луну. Ближайшие 365 дней испытателям предстоит жить в комплексе, который имитирует космический корабль. Внутри него устроят научные исследования, отработают внештатные ситуации и даже виртуально прилунятся. Однако если что-то пойдет не так или подведет здоровье, участники исследования в любой момент смогут покинуть модуль. Эксперимент пройдет на базе Института медико-биологических проблем РАН. Для чего нужен этот проект ученым? И приближает ли он реальную лунную миссию? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИМБП РАН Фото: ИМБП РАН

Несколько групп людей зимой привозят на подмосковное поле, где их оставляют с ограниченным запасом еды и без нужной экипировки. Это даже не начало эксперимента, а подготовка к нему. Добровольцам, которые согласились провести год в изоляции, сначала потребовалось пройти жесткий конкурс: с многочисленными психологическими, медицинскими тестами и тренировками, похожими на те, что устраивают космонавтам.

Неудивительно, ведь во время участия в проекте испытателям предстоят и тяжелые физические нагрузки и даже несколько дней без сна. В каком-то смысле работать на земной станции будет даже сложнее, чем на МКС, говорит руководитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН Олег Волошин:

«Нет невесомости и радиации, но есть ограниченность ресурсов, изоляция, причем она гораздо более жесткая, чем у космонавтов на орбите МКС. Потому что космонавт на станции может позвонить домой, у него есть доступ в интернет, и они всегда видят Землю».

В итоге отбор прошли шесть человек: двое мужчин и четыре женщины. Ближайший год они проведут в макете космического корабля с посадочным модулем, рубкой управления, каютами, тренажерным залом и лабораторией. Высадку на Луну, стыковку с грузовыми кораблями и работу в открытом космосе участники проекта отработают в отдельном блоке виртуальной реальности.

Нынешний эксперимент — не первый, до этого устраивали уже три похожих миссии. Дольше всего, а именно восемь месяцев, в изоляции жил экипаж Sirius-21. Его командир Олег Блинов поделился с “Ъ FM” своими впечатлениями:

«В проект Sirius-21 входило порядка 70 научных экспериментов, которые были направлены на изучение физиологии, иммунологии, медицинских экспериментов, психологии. Нахождения внутри эксперимента расписано согласно циклограмме, свободного времени не так много».

За ходом эксперимента ученые наблюдают с помощью камер, а иногда и датчиков, которые прикрепляют к испытателям. Впрочем, зачем исследователям проводить эти тесты, на первый взгляд, непонятно. Кажется, что аналогичные эксперименты можно устроить на МКС в условиях более приближенных к реальной лунной миссии. На самом деле, нет, отмечает член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов:

«Время настоящих космонавтов стоит очень дорого. Они выполняют самые разные задачи технического характера и обслуживания. Получается, что команда в таком эксперименте, как Sirius, намного больше будет тратить время на то, чтобы ученые получали необходимые данные об их изоляции, об их поведении, о взаимодействии членов экипажа».

Тем не менее, реальную межпланетную миссию нынешний эксперимент не приближает. Технических знаний он дает мало, испытатели — не профессиональные космонавты, так что даже тренировочной базой для подготовки кадров Sirius-23 назвать нельзя. Несмотря на это, исследование можно считать важной частью лунной программы, полагает научный журналист Виталий Егоров:

«Запустить человека в железную банку в Москве и на Луну — это большая разница. На Земле это стоит $10 млн., а туда — сотни миллиардов долларов. Денег таких нет, а институт н есть, поэтому проще сейчас вложить совсем немного денег, чем ждать этот космический полет и растерять всю базу».

Кстати, реальный полет по планам должен состояться не в такой уж далекой перспективе: Россия рассчитывает отправить на Луну космонавтов до 2035 года. А до 2040-го создать на поверхности спутника Земли полноценную базу. Правда, первый отечественный аппарат, с помощью которого ученые должны были отработать посадку, летом разбился.

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