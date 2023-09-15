Медсестру из Курска оштрафовали за негативные высказывания об участниках СВО

Ленинский райсуд Курска привлек к административной ответственности местную медсестру Юлию Гладилину по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, для граждан — до 50 тыс. руб. штрафа) за негативные высказывания в адрес участников СВО. Она была оштрафована на 40 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Уточняется, что 15 июня 2023 года госпожа Гладилина разместила негативные высказывания в адрес военных в соцсети. Впоследствии она записала видео с извинениями, объяснив свои действия стрессовой ситуацией и назвав их «большой ошибкой». В конце обращения она подчеркнула, что полностью поддерживает проведение спецоперации и «переживает».

Ранее в Воронеже со второй попытки оштрафовали пикетчика с антивоенным плакатом. Сначала райсуд не усмотрел в его действиях дискредитации Вооруженных сил РФ, но после жалобы замначальника местного главка МВД решил привлечь горожанина к административной ответственности.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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