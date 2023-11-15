Yandex N.V. ищет выход

«Яндекс» продаст весь бизнес в России. Об этом говорят источники Bloomberg и Reuters. По их данным, совет директоров нидерландской Yandex N.V. рассмотрит новые условия реструктуризации уже в ноябре. Речь идет о продаже не части, а всех российских активов и перераспределении вырученных средств через байбэк или дивиденды. Перед этим весь бизнес компании в стране планируют объединить в одно юрлицо, которое будет зарегистрировано в Калининградской области. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Волож в 2020 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аркадий Волож в 2020 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам источника Reuters, обсуждаемый сейчас сценарий приведет к полному разрыву отношений Yandex N.V. с Россией. Нидерландская компания пытается выйти из страны с конца 2022 года, и с тех пор в СМИ утекали самые разные конфигурации разделения бизнеса.

Сейчас речь идет о полной продаже активов Yandex N.V. в России. Выступивший против действий России на Украине Аркадий Волож сделал политический шаг, теперь время для экономического, говорит партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«Чем отличается 51% от 100%? Фактически главный выгодоприобретатель от продажи российской части бизнеса "Яндекса" Аркадий Волож избавляется от токсичности тех активов, в части которых нидерландская компания продолжала бы управлять. Присутствие в капитале российского юрлица снижает привлекательность господина Воложа как инвестора для новых проектов».

Повысить ее Волож пытался в августе, когда просил Евросоюз отменить санкции против него. Об этом писала FT. Под ограничения бизнесмен подпал в июне 2022 года, после чего в «Яндексе» сообщили, что он покинул совет директоров и пост гендиректора, чтобы обезопасить компанию.

Но если случится полное разделение нидерландского и российского бизнеса, на отечественный «Яндекс» это повлияет сразу, считает руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова:

«Если зарубежные инвесторы выйдут полностью, то "Яндекс" будет в ближайшем же пакете санкционных ограничений, потому что уже неоднократно он упоминался в различных зарубежных СМИ как сервис, который якобы позволяет скрывать от российских пользователей правду, изменять информацию в интернете, представляется одним из "орудий в специальной военной операции информирования населения"».

Если это произойдет, то «Яндекс» наверняка будет обжаловаться санкции, убеждая европейские власти, что компания занимается доставкой продуктов и агрегирует заказы такси. Тем более что от политически токсичных «Яндекс.Новостей» корпорация избавилась, продав их VK еще в прошлом году.

Впрочем, до этого может и не дойти, учитывая все сложности сделки, уверенности в том, что она состоится в этом году, немного, продолжает Екатерина Орлова:

«Заключая сделку по выходу из актива, нидерландская компания как европейское лицо в любом случае не может сотрудничать с лицами санкционными, поскольку расчеты по этой сделке пойдут в долларах. Помимо прочего, в публичном контуре известно, что актив отягощен правами на акции у бывших сотрудников "Яндекса" и, возможно, в нем есть опционы. Поэтому в ближайшее время, считаю, что сделка не состоится, соответственно, и санкции не будут применены».

В числе потенциальных инвесторов летом назывались миллиардеры Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов и банк ВТБ. В октябре источник Forbes рассказал о других вариантах: депутат Алексей Нечаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пенсионный фонд «Газфонд». Найти неподсанкционного инвестора будет непросто, но при желании вопрос решится, уверен партнер GRM Сергей Новиков:

«Мы понимаем, что такую сумму — от $5 млрд до 7 млрд — смогут потянуть только киты российского бизнеса, которые в большей степени находятся под санкциями. Нас ждут несколько красивых историй, с точки зрения организации структуры бизнеса. Вряд ли фронтировать сделку будут те лица, которые с российской стороны входят в санкционные списки. Думаю, так или иначе, санкционная история при продаже 100% будет иметь не такое существенное значение, как продажа части».

Инвесторы на Мосбирже на новости о продаже всего бизнеса «Яндекса» в России отреагировали положительно. Акции компании во вторник подорожали на 2%.

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