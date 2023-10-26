«Яндекс» определяется со сделкой

Сделку о продаже «Яндекса» могут завершить до конца 2023 года. На этом фоне его акции дешевеют. Сегодня бумаги IT-гиганта на Мосбирже потеряли больше 2%. Как узнал Forbes, руководство и акционеры «Яндекса» активизировали переговоры по привлечению потенциальных покупателей активов. Новым владельцем станет консорциум инвесторов. Каждый из них получит долю примерно в 7,3% и, возможно, полномочия по управлению советом директоров. О планах разделить местный бизнес нидерландский холдинг Yandex N.V. заявил в ноябре 2022 года. Весной источники РБК оценивали «Яндекс» в $8 млрд. Теперь же, как сообщается, сумма снизилась до $5,5 млрд с учетом дисконта в 50%.

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Подробнее — в справке “Ъ FM”:

В рамках предполагаемой сделки нидерландский холдинг Yandex N.V. создает российскую дочку, а долю в этом субхолдинге приобретет группа российских инвесторов. В компанию внесут почти весь бизнес «Яндекса» кроме некоторых стартапов (предположительно любимых проектов основателя Аркадия Воложа). Речь может идти, в том числе о стартапах, связанных с беспилотными автомобилями и образованием. В рамках сделки нидерландский холдинг рассчитывал получить лицензии на использование некоторой интеллектуальной собственности «Яндекса», которая относится к указанным стартапам. Это находится пока под большим вопросом, говорит источник Forbes. Впрочем, катастрофы нет: избежать обвинений в краже интеллектуальной собственности можно будет, переписав коды, это займет от нескольких месяцев до года. В числе потенциальных инвесторов указываются бизнесмен Владимир Потанин, основатель Faberlic Алексей Нечаев и Иван Таврин (представители последнего это отрицают). В переговорах предположительно участвует и представитель ЛУКОЙЛа. В рамках обсуждаемой схемы каждый из семи участников консорциума инвесторов получит примерно по 7,3% «Яндекса». Вся компания оценивается в $5,5 млрд с учетом 50-процентного дисконта. Такую скидку, согласно решению правительства, должны предоставлять инвесторы из недружественных стран при выходе из российских активов.

В октябре издание Frank Media и источники “Ъ” сообщали, что согласование сделки о разделе «Яндекса» приостановили из-за заявлений Аркадия Воложа. В августе сооснователь «Яндекса» осудил военные действия России на Украине. После этого сумма, которая должна была отойти материнской компании из Нидерландов, по неофициальным данным, снизилась с $250 млн до менее чем $80 млн.

Сам Волож попал в черный список Евросоюза летом 2022-го с формулировкой «за продвижение государственных СМИ» в поиске «Яндекса» и «косвенного финансирования правительства России». Тогда же бизнесмен оставил все руководящие посты в компании и ее структурах. Семейный траст Воложа — это основной акционер «Яндекса» — с тех пор не принимает решения по голосованию акциями. Преимущество в переговорах сейчас находится на стороне покупателей IT-гиганта, полагает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Консорциум инвесторов пару месяцев назад уже обозначил коллективное мнение, что взять ответственность за судьбу "Яндекса" по той цене, которая им предлагалась, они не готовы. Тогда речь шла о $7 млрд. Очевидно, определенное преимущество было на стороне покупателей, и цена снизилась теперь до $5,5 млрд. Не то чтобы скачок очень большой, но не исключено, что некоторые высказывания основателя компании побудили тех, кто решал этот вопрос, к более жесткой позиции с российской стороны. Учитывая, что они покупают 50%, получается, что контроль над "Яндексом" стоит менее $3 млрд — выгодная сделка.

Если говорить о потенциальных покупателях, и Владимир Потанин, и Иван Таврин в прошлом совершали сделки с IT-активами. "Норникель" еще и был активен в индустрии блокчейна, одним из первых стал совершать сделки с цифровыми финансовыми активами. Иван Таврин работал с телекоммуникационными, с IT-активами. Наверняка эти люди — среди тех, кто активно интересуется, как заработать на такой сделке.

Вероятно, менеджмент был обнадежен намеками на то, что советом директоров будут руководить именно он, а теперь теряет такую возможность. Опять неизвестно, кто станет председателем, каково будет распределение сил, кто будет определять стратегию "Яндекса". Это время определенных тревог».

Интерес к покупке «Яндекса» выражал и ВТБ, но в июне глава банка Андрей Костин заявил, что не видит смысла в «рыночной сделке». Костин также предлагал государству забрать контроль над IT-гигантом. На фоне этих заявлений бумаги «Яндекса» дешевели на 3%. Однако источники нескольких российских деловых СМИ сообщали, что сценарий с национализацией «Яндекса» «никогда не рассматривался».

Всего с начала 2023 года котировки компании выросли более чем на 35%, а 19 октября стали лидерами торгов, подорожав более чем на 5%. Среди причин скачка источники Forbes называли интерес к акциям со стороны потенциальных стратегических инвесторов. Учитывая риски, которые на себя возьмут новые владельцы «Яндекса», сумма сделки еще может измениться, уверен партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко:

«"Яндекс" трудно оценить, потому что бизнесы часто оцениваются по аналогам, которые в данном случае подобрать не так-то просто. Мы как инвесторы покупаем не просто актив, который позволяет зарабатывать деньги, а, возможно, еще и какие-то будущие проблемы. С учетом того, что это не контрольный пакет, а консорциум, ситуация распыленная и требующая консенсуса по многим вопросам в будущем. Когда у всех по 7%, вы вынуждены по любому значимому решению формировать коалицию. То есть и сам актив, несмотря на его очевидную привлекательность, является сложным, как и схема приобретения.

Могут потребоваться согласования на европейском уровне, поскольку в Нидерландах есть свое антимонопольное регулирование. Не думаю, что это станет каким-то камнем преткновения, поскольку " Яндекс" — одна из немногих компаний, которая работает в нишах, где до нее санкции как бы пока не доходят».

При этом в Минцифры в октябре уточняли, что правительственная комиссия не получала от Yandex N.V запроса на продажу местных активов, поданные документы были связаны с «внутригрупповой реструктуризацией». С 2022 года, согласно постановлению правительства, компании из недружественных стран, которые выходят из российских активов, должны предоставлять дисконт минимум в 50% от их рыночной стоимости.

Однако контрольный пакет «Яндекса», возможно, разрешат продать с меньшей скидкой, полагает партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«Тот импульс, который Аркадий Волож и команда заложили в "Яндекс", уже себя исчерпал. И сейчас компании нужно что-то делать, чтобы она продолжала развиваться, а не стагнировать. И инвесторы, и структура Воложа, и сам Волож заинтересованы в скорейшем разрешении данной ситуации. Время сейчас играет на потенциальных покупателей, поэтому цена, естественно, снижается. Сейчас рыночная капитализация "Яндекса" "гуляет" в районе $10 млрд. Вопрос, какой будет применен дисконт, это отдельное решение комиссии. Не стал бы утверждать о том, что будет именно 50%. Все-таки актив не является полностью иностранным. Да, уходит основатель, происходит изменение собственников с иностранной юрисдикции на российскую.

Они, с одной стороны, хотят заплатить меньше, но, с другой, понимают, что чем дольше сами будут тянуть с покупкой, тем компания достанется им в более разобранном виде. Скорее всего, дисконт окажется чуть меньше, думаю, в районе 30-40%. Это крупнейшая компания IT-сектора и одна из крупнейших компаний в российской экономике. Поэтому, чем лучше функционирует, тем правительству это выгоднее».

В Yandex N.V. заявляли, что после продажи своего бизнеса в России займутся его международной частью. Эти направления касаются, в том числе беспилотников, образования и краудсорсинговой платформы.

Бизнес, предположительно, перезапустят под новым названием. В августе «Интерфакс» обратил внимание на появившиеся сети вакансии нидерландского холдинга. В описании говорилось, что в рамках переходного процесса Project LEFT создается новая компания, которая «намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке».

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Елизавета Скобцова