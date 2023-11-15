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ГК «Самолет» приобрел землю на Васильевском острове для строительства ЖК

«Газпромбанк инвест» продал ГК «Самолет» территорию на Васильевском острове для строительства жилого комплекса бизнес-класса, передает «Ъ».

Речь идет об участке площадью 6 га на Шкиперском протоке. Там будет возведен комплекс площадью порядка 70 тыс. кв. метров. Помимо этого, будут построены детский сад (160 мест) и школа (1375 мест), а также застройщик оборудует подземный паркинг, который вместит 700 автомобилей. Приступить к строительству планируют летом 2024 года, сообщает «Деловой Петербург».

Компании не раскрывают стоимость сделки. Предварительно, она могла составить около 5 млрд рублей. Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков оценивает объем инвестиций в строительство ЖК в 10 млрд рублей. В пресс-службе ГК «Самолет» указали, что этот участок земли отличается видами на Неву и Финский залив. Застройщик также направит средства на благоустройство набережной.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Федеральная антимонопольная служба России и специальная правительственная комиссия поддержали компанию ФСК в оформлении сделки по покупке активов шведской Bonava.

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