ФАС согласовала ГК ФСК сделку по покупке российских активов девелопера Bonava

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и специальная правительственная комиссия одобрили группе компаний ФСК оформление сделки по приобретению российских дочерних компаний шведского девелопера Bonava. О этом говорится в сообщении компании от 14 ноября.

Как уточнили в ФСК, гендиректором новой бизнес-единицы назначен Олег Барков, который ранее возглавлял ООО «ВТБ-недвижимость» (группа ВТБ), занимал позиции генерального директора в Knight Frank Санкт-Петербург и «Hansa Group Санкт-Петербург Девелопмент», а также руководящие должности в крупных девелоперских холдингах.

В конце октября «Ъ-СПб» писал, что российские активы Bonava были проданы компании Star Development, входящей в ГК ФСК. Сумма соглашения составила 50 млн евро.

Подробнее о покупке активов Bonava — в материале «Ъ» «Из России с третьего раза».

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