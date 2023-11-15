Постпред Израиля при ООН: операция в Газе продлится несколько недель

Постоянный представитель Израиля при Организации объединенных наций (ООН) Гилад Эрдан заявил, что военная операция израильских военных в секторе Газа может продлиться «несколько недель». Он подчеркнул, что целью действий армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является полное уничтожение боевиков палестинского радикального движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан

Фото: David 'Dee' Delgado, Reuters Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан

Фото: David 'Dee' Delgado, Reuters

«Мы надеемся и молимся, чтобы это закончилось быстрее»,— заявил израильский дипломат в интервью американскому телеканалу CNN. Он подчеркнул, что на данный момент идет лишь «очередной этап операции» и о полном прекращении всех боевых действий по его окончанию речи вести пока нельзя.

По словам господина Эрдана, сейчас он не представляет себе, как будет выглядеть следующий этап операции ЦАХАЛа. По его словам, разработкой конкретных планов и деталей операции в секторе Газа «занимается высшее военно-политическое руководство страны».

Война Израиля с «Хамасом» длится с 7 октября. При вторжении боевиков на территорию Израиля погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Согласно информации «Хамаса», число жителей Газы, погибших в результате боев, достигло 11,3 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Александр Кислов