Премьер Эстонии Каллас заявила о желании стать генсеком НАТО

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что хотела бы претендовать на пост генерального секретаря НАТО. По ее словам, она готова сменить действующего руководителя Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

В ходе организованного изданием Politico мероприятия POLITICO Defense у госпожи Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее рассматривали в качестве кандидата на должность после ухода Йенса Столтенберга со своего поста. Эстонский премьер утвердительно ответила на этот вопрос и сообщила, что надеется на то, что получит должность генсека НАТО.

Также Кая Каллас заявила, что уверена в способности Украины одержать победу над Россией на поле боя. Она не считает, что российско-украинский военный конфликт зашел в тупик, и сообщила, что западные партнеры в любом случае продолжат помогать Киеву деньгами и оружием.

4 июля действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что останется в должности еще на один год. Он должен был уйти в октябре 2022 года, но альянс продлил его полномочия до конца сентября 2023-го. Политик занимает должность генерального секретаря НАТО с октября 2014 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не хочется, а НАТО».

Александр Кислов