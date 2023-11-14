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Коммерсантъ FM
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Дети Политковской отказались считать помилование Хаджикурбанова искуплением вины

Дети убитой в 2006 году журналистки «Новой газеты» Анны Политковской назвали «чудовищной несправедливостью» помилование одного из организаторов преступления, экс-сотрудника МВД РФ Сергея Хаджикурбанова. По мнению Ильи и Веры Политковских, решение о помиловании Хаджикурбанова является не свидетельством того, что он искупил вину и раскаялся, а «надругательством над памятью» их матери.

«Для нас это "помилование" — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга», — говорится в заявлении детей Анны Политковской, которое опубликовано в Telegram-канале «Новой газеты» (издание по решению суда в 2022 году было лишено лицензии).

Они также обращают внимание, что Хаджикурбанов, который был осужден судом присяжных на 20 лет, не отсидел и половины срока. О его помиловании не было сообщено ни потерпевшим по делу, ни редакции «Новой газеты», уточняется в заявлении.

О помиловании Сергея Хаджикурбанова стало известно сегодня, 14 ноября. В 2022 году он подписал контракт с Минобороны России, отправился в зону военной операции на Украине, получил ранение, был помилован указом президента Владимира Путина и вновь вернулся на военную службу.

Анна Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в лифте собственного дома в Москве. Заказчик убийства до сих пор не установлен. За его организацию был осужден бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, в 2012 году суд приговорил его к 11 годам строгого режима. В 2014 году пожизненные сроки получили исполнители убийства Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявшие в журналистку. В 2017 году Лом-Али Гайтукаев скончался в тюремной больнице в Вологде. Сообщники убийц Ибрагим Махмудов и Джабраил Махмудов (братья Рустама) получили 12 лет и 13 лет 6 месяцев строгого режима.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «В деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец».

Александр Кислов

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