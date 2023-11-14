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Коммерсантъ FM
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ФК «Аль-Наср», где играет Роналду, могут пригласить в европейскую Лигу чемпионов

Футбольный клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает португальский игрок Криштиану Роналду, могут пригласить к участию в европейской Лиге Чемпионов в следующем сезоне, сообщил журналист Али Аль-Харби на своей странице в соцсети X (экс-Twitter) со ссылкой на собственные источники.

По его информации, подобный вариант сейчас активно обсуждается на уровне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

«UEFA рассматривает возможность направить приглашение клубу "Аль-Наср" для участия в европейской Лиге чемпионов в 2024 году, поскольку он является одним из трех самых популярных футбольных клубов и имеет большую популярность на европейском континенте»,— отметил журналист.

В UEFA эту информацию пока не прокомментировали.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. В минувшем сезоне его команда заняла второе место в национальном первенстве Саудовской Аравии. В текущем сезоне команда также занимает второе место в турнирной таблице национального первенства. Также «Аль-Наср» сейчас занимает первое место в своей группе в азиатской Лиге чемпионов.

Александр Кислов

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