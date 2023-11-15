Свой дом потом

В октябре 2023 года темпы ввода жилья составили 6,5 млн кв. м, что почти на четверть меньше показателя прошлого года — такое снижение связано с существенным сокращением месячного ввода индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Оно упало почти на 60% год к году, хотя сектор многоквартирных домов (МКД) демонстрирует рост. Динамика рынка ИЖС объясняется сезонными факторами и исчерпанием эффекта от «ковидного» спроса на частное жилье. Эксперты, впрочем, не исключают, что эта тенденция может продолжиться — из-за роста склонности граждан к сбережению на фоне роста ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В январе—октябре 2023 года ввод жилья составил 86,1 млн кв. м, на 1,8% ниже показателя того же периода 2022 года, следует из опубликованных вчера данных Росстата. На фоне этого у властей довольно оптимистичные ожидания завершения года строительным сектором — вчера глава Минстроя Ирек Файзуллин на встрече с президентом сообщил, что ввод жилья достигнет рекордных 104–105 млн кв. м (в 2022-м — 102,7 млн кв. м). Впрочем, замедление рынка жилья вызвано данными одного месяца, октября — в нем сдано в эксплуатацию 6,5 млн кв. м, то есть почти на четверть меньше, чем в октябре 2022 года (8,7 млн). Это худший показатель с начала года — утянул его вниз провал ввода ИЖС до 2 млн кв. м — это почти на 60% меньше, чем в том же месяце 2022 года, и практически втрое ниже, чем в сентябре 2023-го (5,1 млн кв. м и 5,9 млн кв. м соответственно). За десять месяцев введено 48 млн кв. м ИЖС — минус 7,6% год к году.

Сектор ИЖС в этом году демонстрировал рост лишь в январе, августе и сентябре — в остальном объемы ввода отставали от прошлогодних (такая тенденция началась после исчерпания в ноябре 2022 года эффектов от регистрации домов в рамках дачной амнистии и программы бесплатной газификации, см. “Ъ” от 15 сентября). Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявлял, что приоритеты смещаются в сторону ИЖС, поскольку многоквартирное жилье уже «раскачали». Сейчас госполитика в секторе прежде всего заключается в наращивании кредитования ИЖС — за счет стимулирования использования домокомплектов, введения возможности использования эскроу-счетов (см. “Ъ” от 31 октября), а также создания «индивидуальных» ипотечных продуктов, в том числе льготных. Вчера Ирек Файзуллин высказался за выделение ипотеки для ИЖС в самостоятельную программу и «отдельные меры поддержки» сектора.

В секторе многоквартирных домов ситуация стабильнее — ввод за десять месяцев составил 36 млн кв. м, плюс 7% в годовом выражении (33,6 млн кв. м годом ранее), а отдельно в октябре — 4,3 млн кв. м, рост на 22% (с 3,5 млн кв. м). С учетом спроса на ипотеку — в основном за счет льготных кредитов на фоне роста рыночных ставок — власти, очевидно, ожидают, что в дальнейшем ввод МКД будет оставаться высоким за счет формируемого задела. Так, объем новых запусков в октябре, по данным «Дом.РФ», составил 5,6 млн кв. м (прирост на 73% к октябрю 2022-го), а всего за десять месяцев застройщики запустили 38,2 млн кв. м.

Замдиректора по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис связывает октябрьское снижение ввода ИЖС с рядом причин: «ковидный» спрос привел к всплеску ввода в 2022 году и начале 2023-го, а рост ключевой ставки начал влиять на ипотечные решения со стороны граждан. Кроме того, добавляет она, «еще какое-то время рынок будет подвержен колебаниям за счет частного домостроения, доля которого должна снижаться на фоне планов девелоперов по созданию поселков со всей инфраструктурой». Как полагают в НАМИКС, основную роль сыграла сезонность — после роста в августе до 6,7 млн кв. м в сентябре начался спад, который наблюдался и в октябре. «Однако тенденция может продолжиться, поскольку, несмотря на сохранение льготных программ для ИЖС, рост ключевой ставки стимулирует склонность к сбережению. Осень, предстоящая зима и ожидания пика ставок, безусловно, порождают желание подождать благоприятного погодного сезона и меньшей неопределенности по ставкам»,— говорят в НАМИКС.

Евгения Крючкова