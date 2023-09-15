Частные дома расстроились к осени

В августе сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) продемонстрировал максимальный за год рост — объем ввода частных домов составил 6,7 млн кв. м. Объясняется это как окончанием летнего периода строительства, так и развитием ипотеки в этом секторе: темпы выдачи кредитов при низкой базе прошлого года в 2023-м заметно выросли. Впрочем, в целом за восемь месяцев ИЖС пока не удалось достичь прошлогоднего результата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За январь—август в России введено 70,2 млн кв. м жилья, что, как следует из данных Росстата, на 0,7% превышает показатель 2022 года за тот же период. За август объемы ввода оцениваются в 10,18 млн кв. м (плюс 12% год к году). Рост с начала года обеспечен вводом многоквартирных домов — 28,1 млн кв. м (прирост 8%). В августе же этот сектор продемонстрировал незначительное снижение — 3,48 млн кв. м против 3,5 млн кв. м годом ранее.

Драйвером роста в августе стало ИЖС, объем ввода которого продемонстрировал всплеск до 6,7 млн кв. м, что на 19,5% превышает весьма успешные показатели августа 2022-го. С начала года это — лучший результат. Ранее существенный прирост в ИЖС фиксировался лишь в январе (плюс 12%, что могло объясняться переносом ввода с 2022 года), далее объемы отставали от прошлогодних значений. В целом за январь—август введено 42 млн кв. м частных домов (минус 3,8%).

Напомним, сектор ИЖС активно растет последние годы: за 2019 год ввод частных домов оценивался в 38,5 млн кв. м, в 2022-м — 57,2 млн кв. м. Интерес к сегменту подогревался как пандемией, так и льготными программами. Так, за первое полугодие, по данным ДОМ.РФ, выдано 37,2 тыс. кредитов на 159,2 млрд руб., что превышает показатель за весь 2022 год. Более 90% займов приходится на кредиты с господдержкой. Свою роль в прошлые годы сыграли и статистические факторы — регистрация ранее построенных домов в рамках дачной амнистии и программа бесплатной газификации. С исчерпанием подобных факторов с ноября 2022 года началось резкое снижение ввода ИЖС (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года), но в этом году сектор вновь набирает обороты.

Как пояснили “Ъ” в Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС), в августе рост обеспечен сочетанием двух факторов — окончанием строительного сезона ИЖС (большинство тех, кто начинал стройку в марте—мае, стремятся к осени ее завершить) и развитием ипотеки на самостоятельное строительство. Сейчас, добавляют в агентстве, также появился новый фактор — требование банков о завершении строительства и предоставлении дома в залог. «Банки могут стимулировать ускорение ввода на стадии готовности теплового контура (фундамент, коробка, крыша, двери и окна) снижением ставки с момента предоставления объекта в залог»,— поясняют в НАМИКС.

Евгения Крючкова